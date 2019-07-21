是否選到底 王金平：要怎麼選我也不知道

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）前立法院長王金平今天出席基隆市王金平之友會成立時，被問到總統選舉是否參選到底表示，要怎麼選自己也不知道，現在就是要為國民黨能重新執政奉獻努力。

王金平下午先前往位於基隆市安和一街的福德宮參拜，隨後再到一旁的七賢里里民活動中心，出席基隆市王金平之友會成立，現場請來舞獅表演，支持者致贈白蘿蔔、鳳梨和蔥，高喊「王總統，凍蒜」。

對於取消與高雄市長韓國瑜見面，王金平說，本來是約昨天晚上見面，但高雄下雨成災，韓國瑜怎能有閒情逸致和他見面，「不可能嘛」。至於見面後要聊哪些議題，王金平說，不知道，什麼事都可以聊。

記者詢問，韓國瑜救災是否慢半拍。王金平表示，「不會啦」，高雄市副市長李四川將整個情況都掌握得很清楚，李四川可以說是韓國瑜最得力的副市長、助手，非常盡責、專業，做起事來非常有效率，也一定隨時會向韓國瑜報告。

至於總統選舉是否參選到底，王金平說，「我說不曉得怎麼樣啊」，會勤跑基層傾聽民意，整合各方面的力量和資源，讓國民黨能在明年順利翻轉政權。

記者追問，「現在已經不說選到底這件事嗎？」王金平回應，「現在要怎麼選我也不知道啊」，現在就是要為國民黨能夠重新贏得執政，一起奉獻努力。

此外，媒體問到，黨內不分區立委提名是黨主席吳敦義或韓國瑜比較有影響力。王金平表示，「當然是主席」，但如果能參考韓國瑜的意見也是好事，總是更為周延，有利選務的推動。

至於會不會形成吳敦義與韓國瑜兩強可能要磨合，王金平說，雙方要互相尊重，要有共識這一局就是為中華民國的生存、為國民黨重新執政而努力團結。

記者另提問，國民黨總統初選敗北的前鴻海集團董事長郭台銘，選後好像有點落寞，最近是否曾與郭台銘聯絡。王金平說，完全沒有，因為郭台銘很快就離開台灣。（編輯：唐聲揚）1080721