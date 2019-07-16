郭台銘初選落敗下一步 幕僚：出國思考沉澱

前鴻海董事長郭台銘（圖）在國民黨總統初選落敗，對於外界關注是否可能脫黨參選，永齡基金會執行長劉宥彤16日說：「不會啦，現在沒有這個事情。」（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北16日電）前鴻海董事長郭台銘在國民黨總統初選落敗，對於外界關注是否可能脫黨參選，永齡基金會執行長劉宥彤今天說，「不會啦，現在沒有這個事情」，這是被操作的假議題，但短期內應該不會跟韓國瑜見面，接下來會出國沉澱思考。

國民黨昨天公布總統初選結果，高雄市長韓國瑜以約17個百分點贏過郭台銘。郭台銘昨天發表聲明表示祝福韓國瑜，但並未提及是否會全力支持韓國瑜，昨天也未與韓國瑜會面，引發外界聯想。

永齡基金會執行長劉宥彤上午接受廣播專訪時說，短期內郭台銘應該不會跟韓國瑜見面，郭台銘會出國，思考沉澱一下，等回來之後應會有新的想法，但至於郭台銘的安排是什麼，目前也不清楚。

外界關注是否有脫黨可能，劉宥彤說，「不會啦，現在沒有這個事情」，這一直都是在初選階段被刻意操作的假議題，可能也影響了初選結果。

劉宥彤說，當初郭台銘提議要在凱道大會師活動由5位參選人一起簽署公約，但遭到黨中央拒絕，才有後來有心人操作郭台銘不簽公約的議題，她認為，郭台銘只是政治經驗不足，而不是真的要釋放什麼訊息。

至於日前外傳郭台銘兒子郭守正與台北市長柯文哲陣營接觸，劉宥彤嚴正否認此事，她說，郭守正的確認識北市府團隊，但是沒有為了選舉的事情接洽；但為何郭台銘、柯文哲兩人並沒有全然否認，劉宥彤說，她只能說郭台銘是經濟郭懂、政治郭不懂，柯文哲可能是柯半懂。

劉宥彤也還原昨天民調公布日郭台銘的行程和心情，她說，早上她代表去黨中央看民調的結果後，準備跟郭台銘見面．但郭台銘早上還去爬了山，所以等了一下才見到，之後就一起吃了午餐，郭台銘告訴小編們趕快休假，並未提到民調不公等問題。

劉宥彤說，郭台銘的心情看起來輕鬆很多，這3個月來真的很辛苦，每天5時多起床看報紙，還會自己作眉批，每天睡覺時應該是晚上12時、凌晨1時，體力驚人。

劉宥彤說，整個團隊也比過去90天看起來開心很多，只是小編擔心自己會不會失業；郭台銘的太太曾馨瑩也笑得像一朵花。

劉宥彤說，昨天的聲明稿是郭台銘親自寫下，曾馨瑩也在一旁說：「我們不要再罵人了！」小編想偷渡一些忿忿不平的語詞，都被阻止。

由於郭台銘參加初選時，勤走基層，劉宥彤說，關於郭台銘日前向民眾承諾的事，包括產業轉型、與慈善機構的合作等，郭台銘也有交代要一一完成。

劉宥彤最後說，既然國民黨總統候選人已經出線，希望大家把焦點放在韓國瑜身上，給郭台銘休息一下，郭台銘會用他的方式為中華民國努力。（編輯：林興盟）1080716