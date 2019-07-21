是否可能當副手 朱立倫：完全沒有這想法

（中央社記者余祥台北21日電）高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統大選，前新北市長朱立倫今晚接受專訪被問到是否可能成為副手時表示，「完全沒有這樣的想法」，他會基於道義和友情全力為立委輔選，並非是為爭取什麼職位。

朱立倫今天晚上接受「沈春華Live Show」專訪，這是他初選落敗後首度的公開活動；談及落敗的心情，朱立倫說，第一時間是感到輕鬆，接下來才是失落的感覺，畢竟他努力這麼久，民眾為什麼不支持他。

朱立倫說，他不肯調整自己改走麻辣路線，不願隨波逐流，堅持理想、做自己，就得坦然面對這樣的結果。

主持人問說，是否可能當副手，朱立倫說，「完全沒有這樣的想法」，主持人追問，是否不會考慮，朱立倫重申，沒有這樣的想法，他現在就是要快樂做自己。

至於怎樣的副手條件能為韓國瑜加分，朱立倫強調，怎麼加分是韓國瑜自己要想，但他認為，副手還好，關鍵重點是怎樣團結。

朱立倫說，「國民黨的基因不知道出了什麼問題，最缺團結這件事」，最喜歡背後插刀，選完還不過癮，繼續打，真的不必，應有民主風度。

至於外界關注前鴻海董事長郭台銘是否會脫黨參選，朱立倫說，他相信不會，但若郭台銘真的脫黨參選，國民黨就打包了，藍營將會分裂，民進黨將會好整以暇打選戰。

外傳他為立委輔選是要搶當國會龍頭，朱立倫批評說，國民黨文化真的很糟糕、惡質，只要聽到一點消息就損同志，說他搶什麼職位，真的不必再消費他、污衊他，基於道義和友情，2020立委輔選他一定幫忙。

朱立倫又說，當他聽到這樣的傳言當然會氣，「但這就是國民黨，國民黨垮到今天也不是沒有道理」，總不能因為被說為政治目的輔選就生氣不輔選了，反而讓敵人高興。

主持人提到，國民黨近年來流失中間、年輕選票，朱立倫認為，主要是因為黨內世代交替慢、對進步議題太保守、對社會脈動反應慢所致。

至於兩岸論述要如何說服中間選民，朱立倫說，台灣最重要的價值就是民主，在香港反送中事件這個議題上，違反民主人權就應該反對，「才不管北京高不高興」，堅持基本價值很重要。

朱立倫說，中華民國是國民黨所創建，最愛、最保護中華民國的就是國民黨，任何要傷害中華民國的作為國民黨都應反對，包括親中賣台或台獨，韓國瑜身為總統候選人，也必須要提出相關論述。

談到兩次參選總統之路都不順，朱立倫說，4年前那一場必死的局，他從來沒有覺得會贏，連找副手，幾乎都找不到，大家都跟他說，當不分區立委可以、但不要是副手；他也爆料，當時也找了主持人沈春華被拒絕。

至於近日是否還有跟韓國瑜聯繫，朱立倫說，沒有，相信韓國瑜有很多人要拜會，也已經親自來拜訪過他了，他這段時間也有自己要處理的事。

有關未來下一步，朱立倫說，接下來會啟動感恩之旅，拜會各地的組織及幫助他的人。（編輯：李信寬）1080721