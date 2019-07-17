國民黨刪總統兼黨魁條款 增5縣市長為指定中常委

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨中常會今天核備高雄市長韓國瑜總統提名案，並通過黨章修正案3案，包括刪除黨章總統兼任黨主席條款落實黨政分離，以及新增黨主席指定5縣市長為中常委，讓具有民意基礎的人進入決策圈。

國民黨下午召開中常會，國民黨發言人歐陽龍會後轉述，中常會核備提名韓國瑜為國民黨第15任總統候選人，並將提請28日全代會通過，以正式完成提名。黨主席吳敦義在會中強調，國民黨總統初選是數十年來最公平、公正、公開的一次，受到社會一致稱讚，國民黨跨出很大的步伐。

在黨章修正案部分，歐陽龍說，經黨章研修小組兩次會議討論後，建議修正3條黨章條文，中常會全數通過並將在全代會議決。

黨章第17條原本規定，黨員為總統時，自就任總統之日即兼任黨主席，但黨章研修小組彙整黨代表意見後認為，應刪除此條規定，落實黨主席由黨員選舉的制度和精神，也可保障主席的任期，以利主席主持黨務工作的整體性。

此外，黨章研修小組也認為，刪除總統兼任黨魁規定符合實際需要，若總統有意願擔任主席，仍可參選主席，即為黨政合一，但若無意願，也可避免不必要的困擾。

黨章第22條原本規定，中常委為39人，由中央委員投票選任的中常委32人加上若中央執政指定常委7人組成，指定常委是由主席指定黨籍政務官5人加上青年團總團長、全國青年工作總會總會長。

黨章研修小組認為，為達成組織內造化，指定中常委應該由原本黨籍政務官增加納入縣市長，讓有民意基礎的縣市長進入黨內決策圈，修正黨章後，中常委將由39人至44人組成，若中央執政時，即為44人。

另外，黨章39條原規定撤銷黨籍由考紀會決議後執行，修正為由考紀會議決並由中常會核定後執行；在停止黨權、黨權報考紀會核備改為核定後執行，以確保黨員權益。

至於中常委李昭平提案建議黨中央將另4位總統初選參選人郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中列為不分區立委，以示團結。歐陽龍表示，會中並沒有討論此案。

中常會今天也通過第9梯次立委提名案，包括新北市第2選區徵召黃桂蘭、嘉義市選區提名傅大偉、台南市第1選區徵召蔡育輝。

歐陽龍表示，目前國民黨已提名61個立委選區、63人，占區域及原住民立委75個選區的81.33%，並占應選總額79名的79.75%。（編輯：楊玫寧）1080717