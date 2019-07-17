國民黨擬刪總統兼黨魁條款 卓榮泰酸不必擔心

（中央社記者葉素萍台北17日電）國民黨中常會今天將討論刪除總統兼黨主席條款。民進黨主席卓榮泰指出，「國民黨不必擔心這個問題，不會發生在他們身上啦」。卓榮泰也對台北市長柯文哲說，這是做事的時代，不是鬥智的時代。

國民黨總統初選落幕，由高雄市長韓國瑜勝出，國民黨中常會今天除將核備總統被提名人外，也將討論黨章修正案，包括刪除總統兼任黨主席等案；外界揣測，刪除總統兼任黨主席規定是為現任國民黨主席吳敦義的保衛戰。

卓榮泰今天出席民進黨中常會被詢及相關議題，他說，「國民黨不必擔心這個問題，不會發生在他們身上啦！」

民進黨目前黨章規定總統兼任黨主席，媒體追問，民進黨是否也打算變動，卓榮泰說，黨章就是如此規定，沒有要變動的提議。

卓榮泰昨天指親美是與自由民主站在一起，柯文哲今天說，他主張親美友中，還是與美國陣營站在同一邊，只是不需為了操縱民意做沒必要的對抗，「大家都是成年人，智商超過70，也不用想太多」。

卓榮泰今天僅簡短回應：「這是一個做事的時代，不是鬥智的時代。」

另外，民進黨秘書長羅文嘉日前上廣播節目，點名中天是紅媒。卓榮泰今天被追問到此議題，他說，羅文嘉的意見接近社會共同意見，大家自有公斷。（編輯：林興盟）1080717