郭台銘動向未明 藍民代憂心國民黨分裂

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北15日電）前鴻海董事長郭台銘參與總統初選落敗，藍營內部擔憂若郭台銘脫黨參選，勢必將造成分裂，台北市議員王鴻薇就在臉書表示，國民黨沒有分家的本錢，希望能看到國民黨的賴清德。

國民黨總統初選民調結果今天出爐，由高雄市長韓國瑜勝出，郭台銘則發出聲明恭喜韓國瑜贏得國民黨總統初選，但聲明中未提及支持，以及說明是否脫黨參選，未來動向備受關注。

警界出身的國民黨新北市議員林國春說，郭台銘因為是警眷，獲得很多警界支持，這些人是討厭民進黨而支持郭台銘，但即便郭台銘代表國民黨選都不見得能贏，脫黨則是百分之百選輸。

林國春和與郭台銘友好的國民黨新北市議員林金結都認為，以郭台銘的高度與智慧，不太可能脫黨參選。

林國春說，建議韓國瑜可以考慮當選後，讓最強CEO的郭台銘做行政院長，帶領台灣經濟走出一片天。

曾在國民黨總統初選階段為郭台銘站台的國民黨新北市議員劉美芳則說，的確擔心郭台銘可能脫黨參選，畢竟他連鴻海董事長的職位都卸下了，不無可能去整合第三勢力一搏，但真的不希望這種事情發生。

劉美芳說，希望國民黨主席吳敦義與韓國瑜要趕快進行黨內整合，以化解黨內對於郭台銘出走的憂心。

國民黨立委蔣萬安表示，以郭台銘的高度與智慧，還是會以大局為重。他說，郭台銘曾說過，2020年要讓民進黨下架，那唯有團結，才有可能讓國民黨勝選，團結才是勝選的唯一道路。

國民黨立委曾銘宗則說，期望韓國瑜未來可以納入4位參選人好的政見，這將有助於未來的整合，也給郭台銘一點時間，相信會有整合空間。

國民黨立委江啟臣表示，2020的總統和立委大選，是像籃球一般的團體戰，不是個人戰，恭喜出線的韓國瑜成為籃球隊長，當務之急，是整合其他隊友，發揮強項綜效，吸收其他4位參選人在這次初選中的強項政見與建議，一一請益，帶領全隊贏得比賽。

民進黨總統初選民調6月13日出爐，落敗的前行政院長賴清德隨後表態，支持民進黨所提名的候選人。（編輯：蘇志宗）1080715