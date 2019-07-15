藍軍表態率高 國民黨初選民調韓大勝蔡柯

（中央社記者余祥台北15日電）高雄市長韓國瑜在黨內初選勝出，其中政黨對比部分，韓國瑜大勝柯文哲和蔡總統。黨務人士今天表示，從民調分析的確有3成「非韓不投」的支持者；由於藍軍表態率高，柯、蔡支持度被低估，綠軍灌票情況幾乎不存在。

國民黨今天公布初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。

在政黨對比方面，韓國瑜、郭台銘及朱立倫在支持率上都贏過柯文哲、蔡總統；韓國瑜以47.7%的平均支持率，大勝柯文哲的18%，以及蔡總統的15.8%。郭台銘面對蔡總統、柯文哲，其支持率為29.2%，柯文哲為14.6%、蔡總統為14.1%。朱立倫在政黨對比中，平均支持率為20.7%，贏過柯文哲的18.8%、蔡總統的15.6%。

黨務人士分析，韓國瑜政黨對比方面，韓國瑜加上蔡總統和柯文哲支持度約有8成表態率，其他人的政黨對比支持度加總才5成，顯示3成是「非韓不投」。

外界質疑初選會遭民進黨灌票，黨務人士說，由於是國民黨內初選，在藍軍高度表態下，蔡總統、柯文哲的支持度都被低估，在這樣的情況下難有灌票可能。

黨務人士進一步說，若真要說有綠軍灌票給韓國瑜，照理說綠軍在朱立倫、郭台銘的政黨對比題型中就該歸位，但數字上並沒有顯示，灌票情況不太存在。

評估2020「三腳督」情況，黨務人士認為，柯文哲參選機率一直都有，所以柯才會到處看風向，原本說9月要宣布，現在看來也可能拖到10月，甚至有「借殼上市」的可能。

黨務人士說，從政黨對比民調來看，柯文哲比起蔡總統更具優勢，可見也有藍軍、中間選民支持柯文哲，這就是柯文哲的優勢所在。

黨務人士指出，若將韓、蔡比擬為政治光譜的兩端、柯站中間，若藍、綠支持者歸隊，就會往中間擠壓，柯文哲的空間相對小，但若藍、綠兩端都各有爭議，柯相對就壯大。

「初選結束對國民黨來說是紛爭的結束、整合的開始，」黨務人士說，若整合好，沒有脫黨情況，基本上韓國瑜的支持度會比初選時的水位更高，蔡總統日前通過黨內初選後也呈現這樣的趨勢。（編輯：謝佳珍）1080715