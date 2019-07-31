柯文哲組台灣民眾黨投原子彈 期許不淪幫派政治

台北市長柯文哲（前中）一向以同為醫師出身的蔣渭水為師，兩人同為8月6日出生，柯文哲選在8月6日、60歲生日當天組黨，具有其特殊意義。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北31日電）是否參加2020總統這一役，台北市長柯文哲舉棋不定，如今終於籌組台灣民眾黨，在政壇拋下震撼彈，如何讓這個政黨不同於他口中的「幫派」，在山頭之間走自己的路，將是挑戰。

柯文哲先前屢屢對台灣政黨政治表達不齒，指台灣政黨政治已變成幫派政治，國民黨與民進黨只有統獨意識形態不同，其他都相同，「綁樁腳、搶國營事業資源，一模一樣」。

柯文哲常將「要當文化的傳道者」掛在嘴邊，也毫不掩飾自己對台灣民主運動先驅蔣渭水的景仰，籌組名為「台灣民眾黨」的政黨，更在心中盤桓許久，去年8月傳言便甚囂塵上，當時柯文哲直言是「聊天內容」。

台灣民眾黨創黨大會時間選在8月6日，是要向蔣渭水致敬，因當天為蔣渭水生日，也是柯文哲的生日。

隨著2020總統大選腳步逼近，代表藍綠陣營的總統參選人也已底定，柯文哲多次表達自己對總統蔡英文、高雄市長韓國瑜的憂慮，應思考蔡韓之外有無其他解方，認為台灣總統只剩菜包、草包可選，很糟糕。

儘管尚未表態是否參選總統，柯文哲的動向仍備受關注，宣布時機也從6月延至9月，他還自比為日本戰國時代桶狹間之戰的武將織田信長，時機一到就出兵，在此之前就養精蓄銳。

然而，若蔡總統、高雄市長韓國瑜與他在總統大選中交戰，三腳督情勢對他不利，所以柯文哲稱自己還在研發原子彈。沒有資源、人才，將是選總統的致命傷，柯文哲心裡也相當清楚，更多次說過「以為選總統像選里長一樣嗎？」

儘管如此，他在檯面下鴨子划水，經常利用假日下鄉，到各縣市走透透，與地方人士交流、體察民意、發表演講。

柯文哲籌組台灣民眾黨過程低調，他說，政黨並非數123就能組成，台灣不是個正常國家，從政成本太高才導致政黨財閥化；不過，政黨成立後，得繳交至少100名的黨員名冊，顯見柯文哲組黨早有準備。

今天上午面對媒體追問組織政黨可能性時，柯文哲還說：「我們是比較便宜，問題是很便宜的選舉方式，放到台灣不同地方、不同候選人，是不是還能這樣做，坦白說是很大問號。」

直到其心腹蔡壁如今天到內政部遞送創黨大會通知後，柯文哲籌組政黨一事才大致底定，也在政壇拋出震撼彈，幕僚稱是「原子彈研發有成」。

在柯文哲籌組政黨後，他自我期許要給民眾耳目一新的台灣民眾黨，至於如何成為有別於他口中的「幫派」，如何培養人才，進而導正台灣這個「不正常國家」，各界拭目以待；柯文哲的政治路，考驗在後面。

尤其在鴻海前董座郭台銘回台之際，柯文哲籌組政黨消息曝光，2人是否合作、如何合作，更是各界焦點。（編輯：陳清芳）1080731