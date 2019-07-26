柯文哲：統獨是假議題卻影響投票 這現象不健康

（中央社記者陳怡璇台北26日電）台北市長柯文哲今天再表示統獨是假議題、真問題，美國還相當關心台灣，台獨或統一都非現階段可為。他說藍綠在選舉期間操作相關議題很有效，「覺得這不是很健康」。

台北市長柯文哲今天出席台北市政府交通會報，會前接受媒體聯訪時，被問及中間選民認為統獨為真議題，柯文哲表示，他知道美國目前很關心台灣，在短期內不可能統一也不可能台獨，「所以我說是假議題也是真問題」。

柯文哲說，藍綠都在操作統獨意識，而這的確會影響投票結果，民眾對國家治理、政府效率的關注度反而沒這麼大，「我們覺得這不是很健康，但老實講我還沒想出怎麼去治療這個社會現象」。

柯文哲尚未表態是否參選2020總統，他說這段時間藍綠一直在做民調、許多機構在測試，雙方勢力消長，「民進黨每天策略也是不一樣，因為說客一下叫我選一下叫我不要選，表示說整個台灣的民意流動還蠻快的」，而他的個性就是不要花腦筋去想。

有媒體問及，日本台灣交流協會會長大橋光夫與總統蔡英文及高雄市長韓國瑜會面後，是否有來北市府拜會。柯文哲說：「台灣就在日本旁邊，所以他這次見3個人，韓國瑜、柯文哲，蔡總統。日本也是一個成熟國家，所以負責外交事務的一定要認識。」

媒體追問日方是否認定柯文哲會參選2020才來拜訪，柯文哲表示，覺得政治上有影響力的人他們都會見。（編輯：方沛清）1080726