林昶佐：若黨路線清楚想法相近 一通電話就回去

時代力量立委林昶佐（圖）2日接受廣播節目專訪時說，做出要退黨的決定，就不會後悔，已請助理處理手續；他也說，幾年後如果黨的路線、主軸非常清楚，跟他想法一樣的話，「一通電話我就回去也沒關係」。中央社記者吳翊寧攝 108年8月2日

（中央社記者陳俊華台北2日電）時代力量立委林昶佐今天說，做出要退黨的決定，就不會後悔，已請助理處理手續；他也說，幾年後如果黨的路線、主軸非常清楚，跟他想法一樣的話，「一通電話我就回去也沒關係」。

時代力量立委林昶佐昨天宣布即刻退出時代力量，並表示基於台灣的國家利益，總統候選人支持總統蔡英文連任。

林昶佐上午接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」主持人周玉蔻專訪時表示，做了決定就不會反悔，昨天一直都有慰留的聲音，尤其是一些議員，時力黨主席邱顯智、秘書長陳孟秀也有傳訊息、打電話；但他已經請助理辦退黨手續，選前不會回時代力量。周玉蔻問，時力立委黃國昌有沒有打電話給他，林昶佐說，沒有。

周玉蔻追問，是否到最後都不會反悔。林昶佐說，幾年後，如果黨的路線、主軸非常清楚，跟他想法一樣的話，其實這些都是好朋友，「一通電話我就回去也沒關係」；但現在的狀況就是不斷拉扯，每週的決策會都在討論一樣的議題，總統要支持誰、立委布局等。

林昶佐說，昨天的決策會上，他抱持著一定要把事情講清楚的心情，離大選剩5個月還不清楚提名策略，這個黨怎麼走。但昨天會議沒有結論，說要到黨代表大會討論，他在現場就說他不能接受，「決策委員會就是要做決策，不是寫作文」。

他說，支持蔡總統，就是因為總統是兩岸、國防、外交職權立場，支持蔡總統是符合國家利益，但還是會繼續監督蔡總統；但黨中央說要先看民調，因為有些「柯粉」有重疊，他不接受這種說法。

周玉蔻問，邱顯智受誰控制，背後影武者是不是時力立委黃國昌。林昶佐說，「妳這問題就是要害我」，他認為黃國昌的意見，在決策委員會裡是滿重要的，且對所有黨公職影響都滿大的，包括他自己，所以不能說控制。

林昶佐舉例，如果時力立委高潞．以用真的有違紀，紀律委員會就能處理，但現在事事都送黨代表大會，這不是正常決策狀態。

對於台北市長柯文哲要組黨，林昶佐說，柯文哲要思考，類似的作法前幾次都不算成功，用國民黨、民進黨一些初選沒過、退黨的人，或組成議員連線選舉，都沒好的成效，現在用一樣的概念來組黨，只是加一個名字。

林昶佐表示，時代力量是理想很清楚，但路線不確定，但柯文哲是連理想都不確定，更不要講路線。他也強調，他退黨跟柯文哲組黨完全無關，為了主權他支持蔡總統，「不可能跟柯有什麼關係」。（編輯：黃國倫）1080802

宣布退出時代力量、將以無黨籍身分參選台北中正萬華區的立委林昶佐（右）2日在台北接受廣播節目專訪，談退出時力的原因，並表示做出要退黨的決定，就不會後悔。中央社記者吳翊寧攝 108年8月2日