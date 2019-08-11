高潞聲明 循程序請求續保黨籍及立委身分

日前被時代力量除名的高潞．以用11日聲明表示，將分循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序，請求繼續保有黨籍及不分區立委身分。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北11日電）不分區立委高潞．以用因助理違規獲經濟部補助，被時代力量除名。高潞．以用今天發表聲明表示，將分循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序，請求繼續保有黨籍及不分區立委身分。

高潞．以用指出，黨紀處分書必須做成書面並向受處分人完成送達，始生效力。她迄今仍然尚未收到來自時代力量所發出的任何文件，將於12日向黨中央請求交付裁決理由書。

在對外發表的書面聲明中，高潞．以用表示，程序上時代力量黨章保障受處分人有20日的申訴期間，她除於8日記者會明白敘述抗辯理由外，再明確表達，願依循「時代力量黨章」、「時代力量紀律裁決規章」暨「立法委員行為法」、「政黨法」、「人民團體法」以及「憲法」賦予的法定救濟權利。

高潞．以用在聲明最後指出，時代力量針對她黨籍與不分區立委的黨紀處分，均因嚴重違背黨內規章所定程序而完全不生法律效力，她將分循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序，請求繼續保有黨籍及不分區立委身分。

對於高潞．以用聲明，時代力量發言人李兆立今天晚間回應中央社記者詢問時說，「裁決理由書送達中。對於高潞．以用尋求救濟，本黨予以尊重。」（編輯：楊凱翔）1080811