時代力量紀律委員會開鍘 正式將高潞除名

時代力量立委高潞．以用8日在立法院舉行記者會為自己近期涉入爭議事件澄清，發言時一度哽咽，表示將捍衛清白，成立調查小組以釐清事情真相。中央社記者施宗暉攝 108年8月8日

（中央社記者王揚宇台北8日電）時代力量中央黨部今天發布新聞稿指出，紀律委員會對於不分區立委高潞．以用案，違反社會期待，已嚴重打擊時力政治形象，於8月6日做成決議，將高潞．以用予以除名，裁決理由書已於今天完成。

時代力量發言人李兆立7月31日受訪時曾指出，一旦確認將高潞除名後，因高潞是不分區立委，失去黨籍當然也會失去立委資格。

在時代力量2016年提名的不分區立委名單中，高潞為第1順位、立委徐永明為第2順位，第3至第6順位則依序為鄭秀玲、律師柯劭臻、前台中市副市長林依瑩及導演柯一正；鄭秀玲則在8月7日發布聲明稿指出，願意遞補時力不分區立委。

綠黨7月29日在臉書發文指出，高潞．以用聲稱已離職的國會辦公室主任陳士章，所創辦「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」在沒有實績的狀況下，今年1月竟獲經濟部新台幣400萬元的綠能補助，這2個協會現任負責人陳恩澤，則是高潞．以用國會辦公室助理。

針對上述事件，時代力量紀律委員會7月31日決議，高潞．以用違反一般大眾對公開透明、利益迴避的認知，決議高潞即刻起停權，並建請黨代表儘速召開大會，將高潞予以除名。

時力今天晚間更發布新聞稿指出，紀律委員會對於高潞．以用案違反社會期待，已嚴重打擊時力政治形象，並導致黨的聲譽受損，應予以除名的認定，早於7月31日的會議時即有初步共識；後續就程序的完備進行討論，並於8月6日做成決議，將高潞．以用予以除名，裁決理由書已於今天完成，會儘速送達予高潞．以用。

時力表示，紀律委員會於討論與作成最終裁決理由書中，鑑於新修正通過的政黨法已確立「政黨民主原則」，故政黨有關紀律處分及黨員除名等黨務運作，應回歸各政黨黨章及相關規範，而不再適用民法及人民團體法，以尊重政黨自治並深化政黨民主化。

時力指出，紀律委員會認為，時力的黨章與紀律規章既賦予紀律委員會針對申訴案件作成除名處分的權責，因此紀律委員會自可本於職權作成除名處分，不再受制於舊法時期法院實務見解，因而無需由黨代表大會再行決議的必要，因此紀律委員會於8月6日作成直接予以除名的決議，並於今天做成除名的裁決理由書。

時代重申，高潞．以用案違反社會期待，已嚴重打擊時力的政治形象，並導致黨的聲譽受損，至感遺憾。至於針對高潞．以用今天下午召開記者會，表示要解編辦公室及組成調查小組一事，時代力量予以尊重。

另外，時代力量表示高潞．以用得向仲裁委員會提起救濟。（編輯：楊凱翔）1080808