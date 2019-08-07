鄭秀玲表態 願意遞補時力不分區立委

（中央社記者王揚宇台北7日電）時代力量立委高潞．以用若完成除名程序後，台大經濟系教授鄭秀玲有望接替高潞．以用的不分區立委位置；鄭秀玲今天說，希望再度為公民社會監督的力量，加入一點永續柴火。

時代力量發言人李兆立今天受訪表示，高潞．以用目前處於停權狀態，待完成除名程序。

時代力量立法院黨團粉絲專頁今天晚上發布鄭秀玲的聲明稿。

鄭秀玲說，接連投入反媒體壟斷及反服貿等公民運動後，她曾付出心血促成時代力量黨團的成立，參與立院的立法和監督，以制衡兩大黨。如今，在過去心血與努力成果，正面臨著巨大挑戰的時刻，她依然願意秉持初衷、不計個人毀譽，希望能再度為公民社會監督的力量，加入一點永續的柴火。

鄭秀玲指出，3年來蔡總統及其執政團隊在國防及外交上有非常亮眼的表現，在內政上也認真施政；然而，當前執政團隊在內政上確實仍有改善的空間，此次有機會擔任立委，即便僅有短短4個月的會期，她願意以自己的財經專業和良知貢獻社會。

鄭秀玲也說，會認真審查下年度的總預算，並希望在有限的時間下，邀請財經專家學者和銓敘部共同來檢視和評估年金改革的成效，供新總統未來施政參考，也要和相關公民團體合作，探討12年國教、考招制度、產學合作、人口老化和少子化等議題。

鄭秀玲最後說到，因時間有限，她將專注於立委工作，不擬參與黨務和輔選。

綠黨7月29日在臉書發文指出，高潞．以用聲稱已離職的國會辦公室主任陳士章所創辦「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」在沒有實績的狀況下，今年1月竟獲經濟部新台幣400萬元的綠能補助，這2個協會現任負責人陳恩澤，則是高潞．以用國會辦公室助理。

李兆立在7月31日針對上述事件表示，紀律委員會決議立委高潞．以用違反一般大眾對公開透明、利益迴避的認知，決議高潞即刻起停權，並建請黨代表儘速召開大會，將高潞予以除名。一旦確認將高潞除名後，因高潞是不分區立委，失去黨籍當然也會失去立委資格。

在時代力量2016年提名的不分區立委名單中，高潞為第1順位、立委徐永明為第2順位，第3至第6順位則依序為鄭秀玲、律師柯劭臻、前台中市副市長林依瑩及導演柯一正。（編輯：楊凱翔）1080807