大小綠談布局2020 卓榮泰：盡速與邱顯智會面

（中央社記者溫貴香台北2日電）民進黨主席卓榮泰今天拋出以「保衛大台灣」為首的旗幟下，黨願意挺身站在戰場的最前線、作為團結合作的後盾，與各黨各派對話，將盡速與時代力量黨主席邱顯智會面，邱顯智則表示對談時間應該是在下週一或週二。

時代力量近來爭議不斷，先是時力立委高潞．以用遭指控立法院助理涉嫌利用職務之便，申請經濟部400萬元補助，違反「利益迴避」原則，高潞．以用遭到停權，接著立委林昶佐宣布退黨，引發路線爭議，今天傳出經濟部發函所屬單位回報時代力量立委申請補助狀況。

卓榮泰下午受訪證實，已請專人聯繫邱顯智，安排兩黨主席會面時間，但因時代力量最近發生一些事情需要黨主席處理，會面的時間將以邱顯智許可的時間為主，先讓邱顯智專心處理內部事宜，過兩天再說。

邱顯智今天下午到立法院與時力立委黃國昌會談。邱顯智會後受訪時表示，就黨的路線，「支持小英總統沒有問題」，就立委選區的爭議，希望能先跟卓榮泰進行價值的確認與對談，如司法改革、居住正義、國會改革等議題；卓榮泰也已經提出邀請，時間應該是在下週一或週二進行。

黃國昌表示，卓榮泰約邱顯智對談很好，但要公開透明，在公開平台上談，不要私下在會議室談。

至於，黨主席會談的方向，卓榮泰表示，現在需要以台灣利益、國家整體發展為優先的合作早日展開，民進黨願意拿出最大的誠意，讓「台灣派」繼續壯大。

面對林昶佐退黨、台北市長柯文哲籌組新政黨，卓榮泰表示，民進黨都以同樣的角度關切，都不希望過程產生猜疑，結果造成分裂，希望「台灣派」能繼續壯大。

卓榮泰稍早也在臉書發文表示，他要求全黨同志，要有比過去更寬廣的心、更真誠的心、更柔軟的心，為了看好台灣、守護民主，一切團結在以「保衛大台灣」為首的旗幟下，民進黨願意挺身站在戰場的最前線、作為團結合作的後盾，與各黨各派進行對話，「壯大台灣，捨我們其誰？」（編輯：楊玫寧）1080802