時力：高潞即刻停權 建請黨代表大會開除黨籍

（中央社記者陳俊華台北31日電）時代力量發言人李兆立今天說，紀律委員會決議立委高潞．以用違反一般大眾對公開透明、利益迴避的認知，決議高潞即刻起停權，並建請黨代表儘速召開大會，將高潞予以除名。

綠黨29日在臉書發文指出，高潞．以用聲稱已離職的國會辦公室主任陳士章所創辦「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」在沒有實績的狀況下，今年1月竟獲經濟部新台幣400萬元的綠能補助，這兩個協會現任負責人陳恩澤，則是高潞．以用國會辦公室助理。

李兆立今天晚間舉行記者會表示，高潞下午有出席紀律委員會，但高潞以「紀律委員會委員執行職務有偏頗之虞」，要求紀律委員會委員全數迴避，經紀律委員會做成決議，無庸迴避，高潞又以程序問題，拒絕回答任何問題；就本案是否涉及違法部分，時力將移請主管機關調查。

李兆立指出，時力黨公職人員，應堅守政治操守與利益迴避基本原則，是時力創黨的核心價值。本案違反一般大眾對公開透明、利益迴避的認知，顯已違反時代力量紀律裁決規章中，第2條第9款「損害黨之聲譽情節重大者」及第20條第6款「黨員擔任黨職或公職人員，有其他重大違反公共秩序或善良風俗，並損害其政治操守之行為，致黨之聲譽受損者」。

他說，紀律委員會依據本黨紀律裁決規章規定，決議高潞即日起停權，並建請黨代表大會予以除名。因紀律委員會才剛做成決議，會再聯絡黨代表，本來是半年或一年召開一次黨代表大會，但因為有重大臨時提案，會請他們儘快召開。（編輯：蘇志宗）1080731