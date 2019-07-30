高潞助理獲綠能補助遭質疑 經部：依法審查

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）綠黨指時代力量立委高潞．以用助理經營協會獲經部綠能補助，疑違反利益迴避。經部表示，一切依法審查，不過，涉及利益衝突迴避法新舊制認定，會函請法務部，請求法律解釋。

綠黨昨天在臉書上指出，高潞．以用聲稱已離職的國會辦公室主任陳士章經營的「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」，在沒有實績的狀況下，今年1月獲經濟部新台幣400萬元的綠能補助，疑違反利益迴避；這2個協會現任負責人陳恩澤，則是高潞．以用國會辦公室助理。

經濟部能源局透過新聞稿發出三點聲明，能源局表示，首先，陳恩澤確實有申請計畫，不過，申請團體並未自我揭露其代表人或申請人與高潞．以用的關係。

第二，在審查過程中，經濟部能源局是依照「推動民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備示範補助作業要點」，邀集2位政府機關及5位外部專家與學者共同組成審議委員會，就相關申請案計畫目的、工作內容概述、經費運用方式、執行時程規劃及預期效益等，採公平公正方式依法逐項審查。

第三，公職人員利益衝突迴避法新制是在去年12月13日施行，依照新法規定，立委助理應在申請文件中自行表明身分。不過，本案是去年8月申請截止，10月審查，時間點是新法施行之前。新舊制之間的法律認定、關係人身分的適用等議題，經濟部會函請主管機關法務部，請求法律上解釋。（編輯：林興盟）1080730