質疑不合作抗中保台 時力決策委員蕭新晟退黨

（中央社記者郭建伸台北5日電）繼律師陳雨凡宣布退出時代力量後，時力決策委員蕭新晟今天也在臉書宣布「登出」時代力量，表示在「壯大時力」與「抗中保台」選擇，他會毫不猶豫選擇後者，即日起辭去決策委員並退出時力。

時代力量歷經8月分立委林昶佐、洪慈庸退黨，以及開除前立委高潞‧以用黨籍，讓原本5席的立委席次，再補上了不分區立委鄭秀玲後，也只剩下3席。在一連串風波中，前黨主席邱顯智宣布辭職，由時代力量立委徐永明接任黨主席，現在又爆出陳雨凡、蕭新晟先後宣布退黨。

蕭新晟今天在臉書上表示，他身為決策委員，一直以來都主張團結抗中，各區應整合出一名最強候選人，力阻親中政黨復辟。

蕭新晟指出，8月初黨內因為對選舉戰略不同陷入路線之爭，與他理念相同的戰友一個個相繼離開；即使孤掌難鳴，仍試圖力挽狂瀾，替前線奮戰的戰士在決策會中發聲，持續推動黨中央與抗中陣線做選區協調。

他表示，無奈日前陳雨凡完成信義南松山選區的整合後，卻受到黨內不滿的批評聲浪，「我只聽過沒拿到提名自行參選被開除，沒聽過候選人要退選還被黨員連署要求開除，怎不讓人感到心寒？」

蕭新晟指出，目前時力決策核心，幾乎確立了2020不合作的選戰策略，一下子作勢要自提總統參選人，一下子又放話要在雙北提名立委，種種有違黨內決策機制的行為，都讓自己疲於澄清且心灰意冷。他質疑時力，不思索如何防堵親中勢力，卻將立場相近的友黨視為最大敵人。

他強調，無法在2020危急存亡的關頭，「無視房間裡的大象，選擇一條政黨發展大於國家生存的路線。」如果在「壯大時力」與「抗中保台」之間只能擇其一，他會毫不猶豫地選擇後者。

時力發言人陳志明表示，黨並非猶豫抗中保台，而是執行方式是否要跟民進黨合作，將慰留蕭新晟。對於讓外界覺得時代力量相繼退黨的氛圍，黨會持續溝通。（編輯：蘇龍麒）1081005