吳怡農拜會談合作 徐永明：如提名就說聲抱歉

（中央社記者郭建伸台北2日電）民進黨立委參選人吳怡農今天拜會時代力量，商談雙方合作。時代力量黨主席徐永明說，如果時力最後在中山、北松山選區沒有提名人選，他會在黨內推薦吳怡農；但若有提名，「就要跟吳怡農說聲抱歉」。

吳怡農則說，他當然希望得到時代力量支持，因為如果沒有跨黨派的結合，「我們沒有辦法贏」，強調願意跟所有顧家園、顧台灣的人一起合作。

吳怡農今天赴時代力量黨中央舉行便當會，徐永明自爆與吳家有「一飯之恩」，因為他在美國唸研究所時，曾在中研院研究員吳乃德家借宿，當時吳怡農申請到寄宿學校，所以他是睡在吳怡農的房間。

徐永明笑說，通常一飯之恩要用千金報答，但今天沒有千金，只有便當。他強調，雖然吳怡農被外界認為是「政二代」，但他認為吳是「民主運動二代」，期待吳不僅可以打出選舉新風格，也成為民進黨下一代的新力量。

吳怡農表示，他20多年前都稱徐永明是「大哥哥」、「永明哥哥」，沒想到現在一轉眼徐永明是黨主席，他則要出來參選立委。

吳怡農說，他的選區非常艱困，必須團結所有志同道合的朋友，才有可能贏。

由於時代力量已在部分選區要跟民進黨較勁，媒體好奇時力是否也要在中山、北松山選區推派參選人，跟吳怡農競爭。徐永明說，目前仍在徵詢階段；若時力最後在這個選區沒有提名人選，他將在黨內推薦吳怡農，「這是我們可以支持的對象」，但若有提名就只能說抱歉。

媒體詢問吳怡農，是否有可能參加時力參選人的造勢，吳怡農說，他會跟所有顧家園、顧台灣的人合作，不管是造勢或任何活動，因為必須讓選民看到，他們不是單槍匹馬出來，而是一個有共同信念的團隊。（編輯：楊玫寧）1081002