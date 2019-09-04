雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北4日電）民進黨中執會今天正式徵召吳怡農參選立委，對上國民黨強棒蔣萬安；吳怡農說，蔣萬安形象的確不錯，但現在國家處境，「需要像我這樣的人進國會」，接下來4個月，他絕對要跑得比蔣萬安還勤奮。

擁有美國耶魯大學經濟系學歷、美商高盛投資管理背景、陸軍特種作戰指揮部出身的吳怡農，確定對戰蔣萬安。兩人從外型、背景、學經歷、甚至手臂線條都是外界對比焦點。

對於這場被外界喻為高顏值「雙帥之爭」，目前仍單身的吳怡農接受中央社專訪時指出，如果透過所謂的「高顏值」選戰，能鼓勵更多人出來投票，也是好事，因為選舉第一步是要讓大家認識他。

吳怡農的父親是中研院政治學學者吳乃德，伯父吳乃仁是民主進步黨的大老。

談到自己的政治啟蒙，吳怡農秀出手機裡面一張黑白照片，是他9歲時第一次與父親上街參與「反軍人干政」遊行，抗議郝柏村接行政院長。

吳怡農是1980年出生，不過，吳乃德從1979年就開始用「吳怡農」為筆名寫文章。他說，那時候吳乃德在美國芝加哥念研究所，在美麗島雜誌社寫「芝加哥通訊」專欄，那時人手少，除了用本名寫文章，每個人都還有3、4個筆名；他的母親叫林惠英，他父親寫了一篇文章，當時美麗島雜誌主編陳忠信幫父親取了一個筆名叫「吳愛英」。

吳怡農笑說，不擅表達愛意的父親有些生氣，下一篇文章的筆名就說要用「吳怡農」。

他說，父親從未加入民進黨，早期從事黨外運動，民主化解嚴後，沒有參與政治，而是走學者路線；但家裡出入的長輩很多人當年為推動民主化，被列黑名單，甚至付出龐大代價，讓他從小耳濡目染。

吳怡農透露，自己決定爭取民進黨徵召參選北市立委後，父親發了訊息給伯父，而吳乃仁給他唯一的建議是「這是很艱難、很辛苦的路，要做好心理準備」。

從進入高競爭的美商高盛集團，在香港工作10年，到離開高盛，回到台灣；34歲入伍服役，選擇陸軍特戰部隊，甚至一度想爭取到更難的特勤隊未果；現在則投入北市艱困選區，吳怡農人生的每一個轉折，都選擇高挑戰度的道路。

他說，在美國念書時，亞裔學生的運動常常會選網球或壁球等運動，但他選擇的是摔角、橄欖球，「要運動就硬一點，要工作就硬一點，要當兵也硬一點，選舉也硬一點」，做最困難的事，然後證明自己做得到。

吳怡農說，外界看他的職涯選擇似乎都是截然不同的路徑，但其實，他都在做同一件事：「遲早要回台灣、終究要回台灣參與公共事務」。且他的父親一直相信「做政治工作就是要出來參選，這是不能迴避的」。

談到對手蔣萬安，吳怡農說，他認識蔣萬安，兩人年紀差不多，都在國外讀過書，而這個圈子不大，蔣萬安形象的確不錯，不過，現在國家面臨最大的威脅是國家安全，「需要什麼樣的人進國會，簡單地說，就是像我這樣的人」。他的優勢之一是沒有任何包袱，有國外經驗與政府經驗。

距離明年投票，只剩下4個月的時間，吳怡農說，「絕對要跑得比蔣萬安還要勤奮，我們現在落後非常多」，而被徵召後他要做的第一件事，是拜訪在地的前輩，尋求支持，也要讓選民認識他。

至於吳乃仁等父執輩會不會幫忙輔選，吳怡農認為，這些長輩們已經為台灣付出很多，接下來是「我們這一輩的責任」。（編輯：紀淑芳）1080904