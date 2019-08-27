牽制蔣萬安市長路 民進黨徵召奇兵吳怡農

擁有美國耶魯大學經濟系學歷、陸軍特種作戰指揮部出身的吳怡農（右）將被民進黨徵召，挑戰台北市第3選區的國民黨現任立委蔣萬安（左）。（左圖取自facebook.com/chiangwanan、右圖取自facebook.com/thrivetw）

（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北27日電）擁有美國耶魯大學經濟系學歷、陸軍特種作戰指揮部出身的吳怡農將被民進黨徵召，挑戰台北市第3選區的國民黨現任立委蔣萬安，預料會是台北市立委選舉最受矚目的「雙帥之爭」。

吳怡農原本規劃出征文山區，對戰國民黨的賴士葆，至於台北中山北松山，民進黨中央原本欲勸進民進黨發言人李晏榕對戰蔣萬安，但李晏榕沒意願；學經歷俱佳、被視為「活棋」的吳怡農轉而被放到中山北松山，與蔣萬安的雙帥對決，成了北市選戰的亮點。

民進黨秘書長羅文嘉今天受訪指出，相較於大安區、文山區，中山北松山區的選票結構綠軍好一點，藍綠落差沒有那麼大；再加上，該區的蔣萬安也是國民黨內比較年輕的選將，這將會是一場有質感、也有一定精彩度的選戰，以全國73個區域立委來說，新人能夠被看到是好的第一步。

另外，民進黨內人士說，吳怡農出戰中山北松山的思考是從「要提有效牽制蔣萬安與勝選可能的人」；蔣萬安是國民黨未來台北市可能的市長人選，民進黨不可能提一個明顯與蔣萬安差距太大的人，吳怡農基本上能夠強攻蔣萬安，讓蔣萬安無法全台北市跑。

「我一向喜歡挑戰」，8月初吳怡農可能投入台北市立委艱困選區的消息曝光後，曾透過臉書抒發心情，他說，台北市選區對民進黨非常艱困，「但是艱難的仗，還是要打。對黨、對自己，都是必須面對的挑戰。」

吳怡農的父親是中研院社會學學者吳乃德，伯父吳乃仁是民主進步黨的大老。1995年，15歲的吳怡農離開台灣到美國讀書。因為喜歡挑戰，吳怡農說，他在高中跟大學的時候，「瘦小台灣人在美國參加摔角和橄欖球校隊」。

2003年，他離開美國到香港工作，曾在美商高盛集團旗下資產管理公司，負責亞洲區投資業務；2013年他離開香港回到台灣，2014年到2015年，他承擔公民的基本義務，入伍服役，選擇加入陸軍特戰部隊，那年他34歲。

吳怡農在軍中被稱「吳叔叔」，一個34歲的下士班長。他提到，年紀大到都快除役了，才回國當兵，是多數人沒有的選擇。但也因此，讓他以不同的心態參與部隊，看到許多「如果22歲就去當兵」所看不到的事。後來他在行政院長辦公室及國安會擔任國安政策幕僚；2019年他離開執政團隊，現在將接受徵召投入艱困選區。

吳怡農說，每個階段的選擇，很多人都會問他，為何要放棄舒適的環境，選擇艱困的方向。他說，因為他看見台灣目前遇到很多挑戰。而他一個在國外飄盪18年的台灣孩子，想回家，想為家做點事。從小，長輩給他的教育是：「公共服務是神聖的。有機會的話，應該讓社會有一些改變。」

他希望善用從事國際財經的十年經驗，以及回台灣在國安領域的政策工作，在立法院投入國家安全的議題，包括軍事國防與經濟發展。國會的角色很重要，除了監督，更要催促政府變革，帶動社會前進。

蔣萬安辦公室表示，等民進黨明天最後確定提名人選後，再做回應比較合適。（編輯：紀淑芳/蘇龍麒）1080827