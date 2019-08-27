蔡總統只拿739票 李問請纓上陣挑戰馬祖立委

（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨提名策略小組今天拍板，徵召年僅30歲的黨發言人李問參選馬祖立委；馬祖是艱困中的艱困區，民進黨多年未派人參選，總統蔡英文2016年大選時僅拿下739票，得票率16.53%。

1989年出生的李問是台大人類學系畢業，芝加哥大學念碩士，碩士畢業後放棄美國籍，返台服兵役；2014年陸軍裝甲兵退伍、擔任英文報記者；之後轉到民進黨國際事務部，負責東南亞事務；也曾擔任總統府國安會國防幕僚；現在是民進黨公關處副主任兼發言人。

對民進黨而言，馬祖可謂艱困中的艱困選區，前總統陳水扁2000年在馬祖只拿下58票，2004年扁連任在馬祖則拿下248票。2016年，馬祖合格選民約1萬多人，投票率4成多，總共開出4000多票，但當時蔡英文在馬祖也只拿下739票。

至於區域立委部分，民進黨己經多年未派人參選該選區立委，上次提名是在2008年的立委選舉，當年只拿下142票。

據了解，民進黨中央也曾徵詢過李問是否出征台北市、新北市艱困選區，但李問都沒興趣，後來提到離島，李問覺得有特殊意義，加上李問長期關注國防議題，因此特別喜歡馬祖，所以願意嘗試。

民進黨秘書長羅文嘉26日深夜透過臉書宣布，李問準備到台灣最前線、國之北疆馬祖參選立委。「很多人聽到問我，他到底怎麼了？我只能搖搖頭說，他是一個很有獨特想法的年輕人。」

羅文嘉透露，他第一次跟李問談到「民進黨需要有年輕世代站到第一線」，李問緊抿著嘴唇，細細的眼睛盯著他，嘴裡重複著：「我沒有要選舉。」

羅文嘉說，漸漸的，李問越來越知道，國家的未來，要靠不同世代一起撐起。如果有更多年輕人願意為保衛自由民主而戰，這個國家才有希望。

「既然要站到第一線，那就到最困難的區域吧！」羅文嘉說，當李問告訴他，願意去馬祖參選時，他愣在一邊，懷疑地說「你在跟我開玩笑吧？」

羅文嘉說，李問悄悄地去了馬祖幾次，像做田野工作一般的展開先前作業，拜訪了頭人、租好了房子、想好了訴求。

李問也透過臉書貼文指出，希望透過參選，告訴馬祖還有全國朋友，新世代的民進黨不會放棄爭取任何一位國民的支持，也不會放棄照顧台澎金馬2300萬人每個人的權益。接下來他也會陸續對醫療、交通、環境保育、社會福利等政策理念進行說明。（編輯：紀淑芳）1080827