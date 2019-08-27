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年輕人上第一線 民進黨28日徵召吳怡農李問王閔生

最新更新：2019/08/27 16:43
民進黨提名策略小組27日拍板，徵召中研院學者吳乃德兒子吳怡農（左）、市議員王閔生（中）與年僅30歲的黨發言人李問參選立委。（左圖取自facebook.com/thrivetw、中圖為中央社檔案照片、右圖取自facebook.com/minsheng.wang）
民進黨提名策略小組27日拍板，徵召中研院學者吳乃德兒子吳怡農（左）、市議員王閔生（中）與年僅30歲的黨發言人李問參選立委。（左圖取自facebook.com/thrivetw、中圖為中央社檔案照片、右圖取自facebook.com/minsheng.wang）

（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨提名策略小組今天拍板，徵召中研院學者吳乃德兒子吳怡農參選台北市中山北松山區立委，徵召市議員王閔生參選文山區，年僅30歲的黨發言人李問參選馬祖立委；策略小組的建議，仍待民進黨明天召開中執會確認通過。

民進黨秘書長羅文嘉今天受訪指出，這次艱困選區布局是讓年輕人站到第一線，讓台灣「世代共贏」的目標是大主軸。

目前民進黨艱困立委選區剩下新北市3區未處理，黨內人士指出，新北徵詢很多新人，目前仍在努力中，希望找一些年輕人、太陽花世代的戰將。

其中，已拍板的台北市部分，以吳怡農出戰國民黨強棒立委蔣萬安的「雙帥之爭」最引人注目。總統蔡英文昨天釋出一支「英文英文」的影片，三軍統帥上陣教國防英文，吳怡農以「前特戰隊員」現身片尾彩蛋，還說自己正在找工作，應徵中，想找一個可以保護下一代台灣的工作；蔡總統也特別留言回應祝他「求職順利」。

至於台北市大安區部分，哈佛雙碩士謝佩芬是民進黨徵召的口袋名單；不過，社民黨的范雲也投入這區立委選舉，民進黨還待最後與第三勢力協調後定案。

台北市文山區則擬徵召市議員王閔生上陣，挑戰國民黨資深立委賴士葆。

另外，新竹縣第1選區擬徵召立委邱泰源國會助理邱盈滋，1982年的邱盈滋長期在地方基層服務，也是民進黨竹縣黨部推薦人選；新竹縣第2選區則徵召民進黨發言人周江杰。

苗栗第2選區將徵召前頭份市長徐定禎，徐定禎明天將加入民進黨；台中市北屯北區立委布局，民進黨將徵召交大生醫所助理教授莊競程；馬祖則由民進黨發言人李問請纓上陣；金門立委，提名策略小組決定不提人。（編輯：紀淑芳）1080827

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