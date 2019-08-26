蔡總統教國防英文暗藏彩蛋吳怡農 粉絲大讚[影]

影片來源：蔡英文YouTube頻道

（中央社記者葉素萍台北26日電）身為三軍統帥，總統蔡英文今天化身英文老師，教國防相關英文；前特戰隊員吳怡農與「公務員陳先生」行政院副院長陳其邁在片尾彩蛋出場；吳怡農粉絲笑說，「看到吳怡農登場，前面總統教什麼英文都忘光了」。

蔡總統日前開始在YouTube頻道當起英文老師，搭配時事，親自上陣教英文。第一支影片推出後，反應不錯，不少人在底下留言，跟蔡總統說想要了解國防相關的英文。

蔡總統今天又推出第二支影片，介紹國防英文，包括飛彈、坦克、潛艦等，讓民眾一邊了解國防事務，一邊輕鬆學英文。

蔡總統提到，進行軍購，買飛機、買坦克，其實都是要強化國防能量，這是為了和平，不是為了戰爭；自從她上任以來，就非常注重國防產業的發展，於是有了國機國造、國艦國造的政策，已經在興建廠房，準備開始製造潛艦，高級教練機的原型在下個月就會出廠。

可望投入民進黨台北市立委艱困選區的政壇新人吳怡農也現身片尾彩蛋，陸軍特戰部隊出身的吳怡農提到，現在正在找工作，應徵中，想找一個可以保護台灣、保護下一代台灣的工作。

陳其邁則以「公務員陳先生」的身分出場，小秀英文能力，他還提到，平常有在潛水，以前身材更好，「現在至少比基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦身材都來得好」。

逗趣的花絮片段，讓網友在蔡總統臉書頁留言大讚，還有吳怡農的粉絲說，「看到吳怡農登場，前面總統教什麼英文都忘光了」。（編輯：林興盟）1080826