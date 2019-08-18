蔡總統推英文教學節目 網紅阿滴英文自嘲要失業[影]

影片來源：蔡英文 YouTube頻道

（中央社記者葉素萍台北18日電）總統蔡英文今天在YouTube頻道當起英文老師，搭配時事，親自上陣教英文；這個「總統級」英文教學影片，讓網紅「阿滴英文」留言自嘲「請問總統失業補助金申請方式？」

蔡總統的YouTube頻道今天推出首集的「英文英文」，她表示，聽到很多朋友說喜歡聽她講英文，這個節目就是要跟大家一起學英文聊聊時事。

這支影片有特派員到台大校園街訪，抽考民眾香蕉、護照等英文怎麼講；還問到民眾，台灣的驕傲是什麼，以及用哪個英文單字來形容台灣；民眾的答案五花八門。

蔡總統則說，提到台灣的驕傲她會想到民主（democracy），因為這是幾十年來很多台灣人共同累積出來的成就，非常值得台灣人驕傲，尤其在亞洲地區有這樣品質的民主是難能可貴的。

蔡總統並用兩個單字形容台灣，分別是友善的（friendly），以及堅強而且有韌性的（resilient）。

網紅「阿滴英文」在影片下留言「請問總統失業補助金申請方式？」自嘲飯碗要被蔡總統搶走，蔡總統則回以「您是前輩，請多指教」。

蔡總統幕僚表示，蔡總統YouTube頻道重新開啟後運作一段時間，訂閱人數已經累積15萬人，也獲得YouTube頒發的訂閱戶10萬的創作者白銀獎牌，與網紅的合作也到一個階段，因此推出總統蔡英文教英文的教學節目「英文英文」，希望持續透過YouTube影片，維持社群互動能量。

幕僚指出，由於很多網友和支持者在社群上反應，很喜歡聽小英講英文，因此有這項構想。除了由蔡總統本人親自上陣說英文外，內容也會符合時事主持和總統個人特色，推出「總統級」的英文教學內容，讓網友可以透過學習英文的方式，同步了解相關的時事訊息。（編輯：楊凱翔）1080818