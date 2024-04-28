流亡藏人醫院 印度山城宏揚傳統西藏醫學

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（中央社記者林行健達蘭薩拉28日專電）一名護理人員把藥棒磨熱之後交給醫師，醫師再把藥棒按在病患的穴位上。經過幾次的反覆藥棒按摩療法，病患表示關節疼痛的症狀得到緩解。

這裏是位於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）的西藏醫藥與曆算學院（Tibetan Medical and Astro Institute），又稱「門孜康」（Men-tsee-khang）。

西藏醫曆學院常務理事圖丹次仁（Thupten Tsering）24日向來訪的5人媒體團介紹，西藏醫學的原則是找出疾病的根源，加以診治，而不是只醫治疼痛的部位。

圖丹次仁也強調，西藏醫曆學院的附設醫院與診所，為病患提供西藏傳統醫療服務，看診對象不分國籍與種姓，收費低廉，且自行生產天然草藥，除供醫院與診所使用之外，還銷到外國。

西藏醫曆學院的歷史可追溯回1916年，由第13世達賴喇嘛創立於西藏首府拉薩，流亡到印度的第14世達賴喇嘛於1976年在達蘭薩拉重建，以照料逃到印度的西藏難民，並宏揚傳統西藏醫學與曆算學。

達蘭薩拉的西藏醫曆學院，一開始只有1位醫師、1位曆算家與10名學生，時至今日，已培育出超過360名醫師，58座診所與3座健康中心分布在印度、尼泊爾與不丹，擁有員工700多人。

西藏醫曆學院的另一個重要部門曆算學部，主要任務是編撰西藏年曆、提供占星諮詢與推薦活動吉日等。

印度資深記者布揚（Manash Bhuyan）現場掛號就診，對於醫師經過把脈就能準確診斷出他的疾病，感到驚訝，自己會繼續接受傳統西藏醫術的治療。

這支5人媒體團最近在「藏人行政中央」（CTA）的邀請下，參觀西藏醫曆學院。

藏人行政中央就是西藏流亡政府，設在達蘭薩拉。

達蘭薩拉因是流亡藏人聚居之地，素有「小拉薩」之稱。藏人行政中央新聞部長諾增卓瑪（Norzin Dolma）介紹，這座山城是流亡藏人的政治與文化中心，更因達賴喇嘛居住於此，而對藏人有特殊的意義。（編輯：陳承功）1130428