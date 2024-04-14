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悍將異動王念好回二軍磨練 董子恩近況佳上一軍

2024/4/14 13:21
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（中央社記者謝靜雯新北14日電）富邦悍將隊今天有球員異動，投手歐書誠下二軍，拉上今天先發投手陳仕朋，野手王念好下二軍，拉上野手董子恩；總教練陳金鋒表示，董子恩近況不錯，讓王念好回二軍磨練成長。

中職富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將賽前有球員異動，開季一軍出發的內野手王念好下二軍，拉上守備位置相同的董子恩。

陳金鋒解釋，目前董子恩、辛元旭、王念好3個人的屬性類似，都可以守一、三壘，本來教練團就設定好讓王念好在一軍打約10場比賽，了解一軍運作方式、感受比賽張力，王念好在一軍上場機會不多，希望他回到二軍透過比賽多磨練、成長。

至於董子恩，雖然開季沒有從一軍出發，但二軍表現不錯，所以選擇拉上一軍；董子恩目前本季二軍共6場出賽，共25打數敲出10支安打，貢獻4分打點，打擊率4成。

歐書誠昨天對桃猿隊比賽有登板中繼，投0.2局被敲1支安打、無失分，今天下二軍，今天先發投手陳仕朋上一軍，前一場出賽為3日對統一獅先發，投1.1局失8分吞敗。（編輯：張雅淨）1130414

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