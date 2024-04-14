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王念好打擊無法隨心有挫折感 點名古林睿煬難打

2024/4/14 13:14（4/14 14:01 更新）
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中職富邦悍將隊備受期待的好手王念好（圖）14日下二軍，他坦言，從官辦熱身賽開始一直到例行賽，其實挫折感滿大的，下二軍加強打擊是重點，也點名目前對戰投手古林睿煬最難打。中央社記者謝靜雯攝 113年4月14日
中職富邦悍將隊備受期待的好手王念好（圖）14日下二軍，他坦言，從官辦熱身賽開始一直到例行賽，其實挫折感滿大的，下二軍加強打擊是重點，也點名目前對戰投手古林睿煬最難打。中央社記者謝靜雯攝 113年4月14日
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（中央社記者謝靜雯新北14日電）中職富邦悍將隊備受期待的好手王念好今天下二軍，他坦言從熱身賽到開季例行賽，打擊感覺無法隨心所欲、挫折感大，下二軍加強打擊是重點，也點名目前對戰投手古林睿煬最難打。

悍將隊今年開季名單有帶入去年季中選秀首輪選進野手王念好，王念好目前為止本季一軍6場出賽，共12打數敲出1支二壘打、有1分打點，今天球員異動下放二軍。

悍將隊總教練陳金鋒表示，本來就設定王念好開季在一軍打約10場，讓他理解一軍的運作，了解比賽張力後回二軍多比賽。陳金鋒稱讚王念好穩定、心理素質不錯，但現階段可能還沒辦法跟上一軍的強度，要透過多比賽磨練，才能慢慢成長。

王念好坦言，從官辦熱身賽開始一直到例行賽，其實挫折感滿大的，擊球的感覺不是自己想要的，有點沒辦法隨心所欲，也有請教過隊內學長，學長提醒，打到職業打擊動作差不多固定了，重點是打擊當下的感覺，過程做好，結果自然發生。

跟著球隊從官辦熱身賽打到開季、感受不同的氣氛，王念好形容，每場主場比賽感覺都像在打世界盃，觀眾很多，職業比賽每場都是五五波，對戰的投手球速快、變化球很好，進壘位置也很刁鑽。

王念好點名目前對戰過覺得最不好打的投手是統一獅隊的古林睿煬，直言古林睿煬球速快、尾勁好，變化球也很出色。

王念好回到二軍繼續磨練，教練也有提醒王念好不要放縱自己，繼續努力、隨時準備好自己，加強打擊也是首要課題。（編輯：張雅淨）1130414

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