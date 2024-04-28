嚴宏鈞超前安桃猿3連勝 雄鷹吞4連敗

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職樂天桃猿隊今天賽事前半段處於落後，5局下靠嚴宏鈞安打超前比數，終場以5比3擊敗台鋼雄鷹，贏得近期3連勝，雄鷹隊吞下近期4連敗；嚴宏鈞獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊今天繼續在樂天桃園棒球場迎戰雄鷹隊，雄鷹隊2局上王柏融、張肇元、杜家明接連安打先馳得點，再靠著內野滾地球、失誤跑回第2分，3局郭永維選到保送、盜上二壘，2人出局後張肇元敲安送回第3分。

桃猿隊前2局沒有拿下分數，3局下1人出局後抓準對方先發投手陳柏清控球有狀況，連續選到3次四壞保送攻佔滿壘，梁家榮安打送回第1分，林泓育高飛犧牲打再追1分。

桃猿隊4局下靠著林承飛保送、嚴宏鈞安打、犧牲觸擊推進，蔡鎮宇內野安打送回追平分，5局下1人出局後朱育賢、林承飛接連安打，嚴宏鈞適時一擊送回超前分，馬傑森補上安打，替球隊多添保險分。

桃猿隊先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）用90球投5局，被敲出5支安打，投出2次三振、2次四壞保送，失掉3分（2分責失分），拿下個人本季第2勝。

嚴宏鈞單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，為勝利打點，獲選單場MVP。

桃猿隊贏得近期3連勝，雄鷹隊吞下4連敗，近10場比賽僅拿1勝。（編輯：管中維）1130428