民進黨布局北市艱困區 新人吳怡農成活棋

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨7日將召開中執會，通過第二波立委徵召區提名，台北港湖區、信義南松山區傾向分別提名市議員高嘉瑜、許淑華，另有一活棋人選是中研院學者吳乃德兒子吳怡農，可能放在文山區。

民進黨目前有22個立委徵召選區尚未提名，提名策略小組明天將開會，7日並將交由中執會通過拍板多個選區布局。

其中，退出時代力量的立委林昶佐所在選區台北市台北第5選區（中正萬華區），民進黨將不提人；台北市的第4選區（內湖、南港）傾向提名高嘉瑜；台北市第7選區（信義、松山）規劃提名許淑華。

至於台北市第3選區（中山、北松山），已徵詢民進黨發言人李晏榕出征，李晏榕在2016年曾代表社會民主黨參選該選區立委，但本人並無意願。

民進黨中央另規劃一活棋人選、曾任職行政院、國安會的政壇新人吳怡農。民進黨內人士指出，現年39歲的吳怡農是美國耶魯大學經濟系畢業，多年在高盛集團管理公司旗下資產、負責亞洲投資業務，2013年辭去金融界的職位，回國服役後，參與公共政策，對經濟金融、國安國防有相當的見解。

民進黨內人士說，吳怡農年輕、出色亮眼，沒有因為叔叔吳乃仁是綠營大老，就動用這個關係涉入政治界。民進黨在尋找奇兵刺客時，多個不同管道同時推薦這個人選，是黨中央的活棋，曾考慮過把吳怡農放在台北市中山北松山、大安區，但最有可能的是文山區。

另外，民進黨在大安區的布局，徵詢過市議員簡舒培，不過，黨內提名策略小組討論時，有人認為社民黨的范雲已表態參選，范雲的問題要先解決。

國民黨在台北市這幾個選區，分別提名第3選區（中山、北松山）現任立委蔣萬安、第4選區（內湖、南港）現任立委李彥秀、第6選區（大安區）林奕華、第7選區（信義、南松山）現任立委費鴻泰、第8選區（文山、南中正）現任立委賴士葆。（編輯：楊凱翔）1080805