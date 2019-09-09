連任遇強棒挑戰 蔣萬安：全力以赴期待正面選舉

（中央社記者范正祥台北9日電）明年立委選舉，台北市第3選區（中山、北松山）民進黨徵召大老吳乃仁的姪子吳怡農挑戰，競爭激烈。尋求連任的國民黨立委蔣萬安今天表示，全力以赴爭取民眾支持，並期待一場正面的選舉。

台北市第3選區立委選舉備受矚目，民進黨徵召吳怡農參選，台灣民眾黨也傳將推出東南亞裔新住民第二代、逢甲大學助理教授何景榮應戰。

蔣萬安接受中央社記者訪問時表示，首次擔任立委以來，他在本屆立法院之前7個會期參加的委員會都是在社會福利及衛生環境委員會。立法院新會期17日即將開議，這會期他會繼續在社福及衛環委員會，強力監督政府，繼續為民發聲。

蔣萬安說，民生、經濟等民眾關心的議題是他在國會問政的重點。此外，包括照護年長者，如何讓長照制度越來越健全和普及，也仍然是他持續關注的議題。

對於選區經營，蔣萬安強調，做好地方服務是重要使命。他舉服務團隊和多名律師協力提供的免費法律諮詢服務為例，至今已經舉辦共計600場以上，這項為民服務，在他首次參選立委之前，就已經開始在做，連續4年服務不曾間斷。

蔣萬安指出，除了在立法院問政為民眾爭取權益與福利，他平常勤跑基層，聽取選民心聲，和鄉親見面是他跑行程最期待的事情，也常獲得熱情鼓勵加油打氣。

談及鄉親熱情，蔣萬安舉例，經常遇到鄉親感謝他對選民做了很多服務，甚至曾經遇過鄉親高興地對他說，「之前『兩次』立委選舉都是把票投給蔣萬安」。鄉親的這番話令之前只參選過「一次」立委的他，聽了覺得有意思也有所感動，因為鄉親的心情其實是表達對他的認同與支持，他只有「加倍」努力為民服務回報大家。

尋求連任之路，蔣萬安表示，全力以赴。回顧第一次參選立委時，堅持正面選舉，並由自己率先做起；如今爭取連任，面對競爭，他同樣期待進行一場正面的選舉。（編輯：蘇龍麒）1080909