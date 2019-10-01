洪慈庸林昶佐吳怡農陳柏惟　跨黨派聯合競選

（中央社記者郭建伸、葉素萍台北1日電）迎戰2020大選，無黨籍立委立委林昶佐、洪慈庸與民進黨立委參選人吳怡農及基進黨立委參選人陳柏惟組成將組成跨黨派的「前線」，除訴求抗中保台，也會提出共同政見、聯合競選，周四將在台北舉行首發記者會。

林昶佐跟洪慈庸退出時代力量後，近來一直傳出有意籌組跨黨的「台派連線」。知情人士表示，這個連線組織將取名「前線」，名稱是由林昶佐及洪慈庸討論出來的，不稱「XX連線」而直接取名前線，希望讓民眾更便於記得。

知情人士指出，「前線」成員目前是由林昶佐、洪慈庸、吳怡農及陳柏惟組成，雖然現在只有4人，但未來不排除擴大找其他中青世代的參選人加入；雖然「前線」的成員都是區域立委參選人，但未來將以跨區名單方式提出，盼形塑「不分區戰隊」的形象。

雖然「前線」不是政黨組織，但未來也會推出這個組織的主視覺，並提出「共同政見」。據了解，共同政見將涵蓋4名立委參選人的專長領域，如林昶佐是文化與外交，洪慈庸是文教、社福、托育，吳怡農則是國防與金融，陳柏惟則是言論自由與台灣民主，至於地區性的議題則回到不同候選人身上。

據指出，「前線」的運作方式除了參選人的各自行程外，還會有晚會、造勢等聯合競選行程，包含地面戰或是網路空戰都會一起做。

吳怡農受訪時不願證實此消息，他只說，他從被提名那天開始，除了拜訪各地前輩、議員、里長，也尋求跨黨派支持，如果3日有記者會，會再向外界說明此事。

陳柏惟受訪指出，前線是「保衛台灣的最前線」，這是一些在國家主權議題上志同道合的朋友，互相拉抬的方式，大家現在是一起討論政策、一起拍照。（編輯：蘇龍麒）1081001