時代力量再傳出走 吳崢林亮君退黨

（中央社記者郭建伸、劉建邦台北8日電）時代力量再傳退黨訊息，時代力量前發言人吳崢、台北市議員林亮君今天晚上在臉書發文，表示將退出時代力量。時代力量歷經8月立委林昶佐、洪慈庸退黨，10月又爆出律師陳雨凡、前決策委員蕭新晟退黨，風波不斷。

對於吳崢、林亮君的聲明，時代力量秘書長吳佩芸表示，祝福他們兩位未來有好的發展，時代力量未來在「公平正義 改變台灣」的立場不會改。

就在吳崢跟林亮君發文的同時，時代力量立委黃國昌正在台北市東區龍門廣場的居住正義改革聯盟進行露天講座。知情人士透露，黃國昌演講時根本不知道此事，還是待演講結束後由幕僚告知才得知兩人退黨。

黃國昌晚間受訪時表示，他對這件事感覺滿驚訝的，他覺得林亮君是很認真的人，會請時代力量黨主席徐永明去了解。媒體追問是否覺得被突襲，黃國昌對此表示，他不會這樣去形容，還是要去了解一下發生什麼事。

吳崢今晚在臉書po出他入黨跟退黨的時間，他表示，對時代力量仍心懷感謝的，他對這個黨充斥許多複雜的感情，有熱誠、有喜悅、有怒氣，但在這一刻，縈繞在他心頭的是感謝。

林亮君也發文指出，時代力量在價值的堅持與議題的努力向來不遺餘力，也為彰顯黨的主體性，做了很多政策與策略上的路線區隔，但政黨的永續發展始終在她心中是個問號。

她表示，期待的政黨是一個樂於接受內外批判，願意修正步伐但又不失堅持的組織；她離開時代力量，不代表時力不好，只是時力已無法回應她的質問與建言。

林亮君指出，她要跟所有2018年因為時代力量而將選票投給她的朋友說抱歉，但她所堅持的價值及承諾，至今沒有任何改變；她也要跟今年參選黨主席時支持她的朋友說聲對不起，但她現在做出了決定。（編輯：楊凱翔）1081108