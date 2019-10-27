搶攻年輕選票 時代力量擦亮新人參政品牌

（中央社記者郭建伸台北27日電）時代力量2016年成功躋身國會殿堂，但隨著太陽花學運效應退潮後，外界關心時力如何延續立院席次。時力黨主席徐永明表示，除了繼續擦亮新人參政品牌，黨中央與參選人也會著墨青年關心議題。

雖然時代力量日前因為退黨惹出風風雨雨，但回顧過去4年選舉歷程，確實在政壇有所斬獲，去年九合一選舉更在都會區搶下16席議員。距離2020年選舉僅剩2個月餘，時力如何獲得選民青睞，也是政壇關注重點。

徐永明受訪時分析，時力的選民特質多是40歲以下青年、都會區、高學歷。由於時力過往提名的立委、議員多屬年輕臉孔，讓民眾覺得耳目一新，徐永明受訪時說，時力將循以往模式，提名素人或社運界出身者參選立委，持續塑造新人參政品牌。

徐永明說，時力會訴諸年輕人關心的議題，如高房價、囤房稅等；另一方面，立委黃國昌是居住正義改革聯盟共同發起人，11月初將舉辦活動夜宿東區，時力一定會呼應相關議題。

時力中壢區立委參選人林佳瑋曾因2016華航罷工案一戰成名，素有「工運女戰將」稱號，這次選戰即主打勞權議題。她表示，年輕人最在意的就是成家立業，但桃園不僅大量解僱消息頻傳，空屋率是6都最高，就業環境跟居住正義都不好，她將把這議題作為選戰主打項目，期許自己能把勞工服務經驗帶進國會。

此外，林佳瑋除了掃街、站路口、跟垃圾車，也會跟著時事議題製作「迷因圖」po臉書，吸引年輕人注意；她也在8月時在臉書直播「中壢好味道- 佳瑋佳味」，不僅當起中壢美食嚮導，也邀請各式人物邊吃邊聊，暢談時事議題。

時力新竹市立委參選人高鈺婷因為外型亮麗，有「時力安心亞」稱號，不過她其實是工程師出身，對於科技選民有一套經營之道。她說，跟工程師相處不太能主動出擊，一方面是他們多半住在社區大樓，沒辦法遞送競選文宣品，另一方面他們也不喜歡「一直被塞東西」。

高鈺婷說，通常她會在科學園區附近站路口，或是舉辦另類的親子活動，比如10月26日是她的競選總部成立大會，因為正逢萬聖節，她將入厝趴辦成萬聖節親子創作課，讓有興趣的選民「主動參與」。（編輯：林興盟）1081027