善用社群創亮點 蔡陣營要激發年輕選票熱情

總統蔡英文競選團隊指出，蔡總統雖在年輕族群民調領先對手韓國瑜，但年輕人投票率較低，鼓勵年輕人去拉票、投票是未來重點。圖為總統蔡英文（右）11日在台北南港玉成公園福德宮參香，現場聚集大批支持者熱情相挺。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文競選團隊近期將推出「總統府大冒險」，讓網友用輕鬆有趣方式了解執政成果；蔡總統雖在年輕族群民調領先對手韓國瑜，但蔡總統連任操盤手林錫耀分析，年輕人投票率較低，鼓勵年輕人去拉票、投票是未來重點。

多家民調顯示，蔡總統在年輕族群壓倒性勝過國民黨總統參選人韓國瑜。韓國瑜近日拋出廢除一例一休、遊學補助、與年輕人座談等動作，被外界解讀為搶年輕選票。

民進黨去年九合一敗選後，蔡總統這一年來，在年輕選票回流。蔡總統競選辦公室文宣群副執行長林鶴明分析，蔡總統因為捍衛台灣主權立場，包含堅定面對對岸領導人習近平提出的「一國兩制台灣方案」，以及落實「婚姻平權」的承諾，讓年輕世代認為小英是最能捍衛台灣立場以及進步價值的總統，在社群上，蔡總統支持聲量也逐漸上升。

蔡總統善用社群，化身網紅。林鶴明說，蔡總統重新使用YouTube、LINE等社群工具，和知名YouTuber合作呈現政績成果等，都讓年輕世代感受到蔡總統經營社群的成果，蔡總統的聲量和年輕世代的支持度也一直維持不墜。

蔡總統競選團隊近期將推出的「總統府大冒險」，是總統競選團隊史上第一次推出AVG文字冒險遊戲。林鶴明說，透過玩家加入遊戲，可以逐步解開謎題，一方面展現台灣優秀的設計能量，另一方面，讓網友用輕鬆有趣方式了解執政成果。

影片來源：蔡英文YouTube頻道

林鶴明說，蔡總統執政3年多，多項施政成果逐漸浮現，人民有感，包含加薪、減稅、長照和幼托等政策的推出，都是為了讓青年與年輕父母減輕壓力。

蔡總統連任操盤手林錫耀說，去年韓國瑜選高雄市長時，年輕人支持度高，但現在，年輕選票幾乎跑光了，韓國瑜現在想要開拓年輕選票，很正常，不過，台灣民主愈來愈成熟，不是參選人亂開支票、喊一喊口號，年輕人就會跟著走。

林錫耀認為，在群眾場演講、煽動群眾情緒，是韓國瑜的強項，不過，韓國瑜的政策只是皮毛喊一喊，講一些江湖話；當外界追問「怎麼廢一例一休？難道不要週休二日嗎？」韓國瑜就答不出來；韓國瑜想要攻年輕選票，必須走出同溫層，改變其行事作風，一言一行要禁得起考驗。

林錫耀也提到，現在年輕人比較喜歡小英總統，但年輕人的政治黏著度並不高，變化很快，必須隨時了解、掌握、回應年輕人關心的各方面議題。

此外，林錫耀說，因為年輕人投票率可能比較低，鼓勵年輕人去拉票、投票是未來的重點，這要從文宣、活動的安排，去鼓舞年輕人的熱情。

「針對年輕族群，在態度上，我們不敢認為是我們的鐵粉，絕對不會跑掉」林錫耀指出，隨時傾聽年輕人的心聲，做出成績，這是蔡陣營面對年輕人的基本態度。

為爭取年輕選票，民進黨這次區域立委布局，有多位年輕選將投入艱困選區，另外，在接下來的不分區立委名單，民進黨主席卓榮泰說，為了替下個接班梯隊儲備新的人才，也會思考能否放進好的年輕人。

此外，民進黨的青年競選總部近期將開張，卓榮泰說，年輕人參與選舉以及青年總部的成立，他期待年輕選將展現過去工作生活經驗，與現在政策論述連結，讓新世代政治人物的思維與現在年輕人接上話。（編輯：林興盟）1081027