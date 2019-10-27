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洪恒珠宣布脫黨參選立委 唯一變數蘇震清要選

最新更新：2019/10/27 13:40
立法院長蘇嘉全夫人洪恒珠27日上午成立競選總部，宣布退出民進黨，以無黨籍身份參選屏東第1選區立委，並端出政見，她表示，唯一變數是立委蘇震清要選。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月27日
立法院長蘇嘉全夫人洪恒珠27日上午成立競選總部，宣布退出民進黨，以無黨籍身份參選屏東第1選區立委，並端出政見，她表示，唯一變數是立委蘇震清要選。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）立法院長蘇嘉全夫人洪恒珠今天上午成立競選總部，宣布退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東第1選區立委。洪恒珠表示，唯一的變數是立委蘇震清要選同選區立委，她就會退出。

洪恒珠今天上午10時在屏東市成立競選總部，到場支持的多是洪恒珠多年同事、社團和政壇上一些退休人士，還有台中屏東同鄉會、扶輪社及幾名里長、鄉代表，民進黨政治人物沒有到場，蘇嘉全也沒到場，前屏東市長容滋浩擔任神秘嘉賓，現場約300多人。

一名退休員警表示，洪恒珠待部屬非常好，也樂意幫助他人，外界很多批評和爭議都不是事實，其實她是做自己。

洪恒珠在致詞時表示，參選立委是艱難且要有勇氣的決定，因為要面對民進黨的壓力和各項質疑，但在自己人生這個階段，歷經開腦手術，走過生死關頭，對生命有不同的選擇和自我期許，想為屏東做最大的奉獻，承擔更多的責任。

洪恒珠並且當場宣布退出民進黨，以無黨籍身分參選屏東第1選區（屏東北區）立委，現場並把「阿珠好料理」12個政見，包括年金改革、捷運到屏北、成立兒童醫院、警消工作安全與優退措施、成立大型博物館及美術館等，以看板呈現。

政見和戰歌都已上場的洪恒珠，被問到是否一定會登記參選，她回答，世事難料，假如蘇震清沒有回來選，自己就會參選，如果蘇震清要選第1選區立委，就不會登記參選，會退出。

洪恒珠表示，因為跟蘇震清的票源重疊；另一方面，蘇震清是民進黨在屏東北區（第1選區）經營非常深的立委，表現和服務都非常好，最近在北區辦的8場座談會，都獲得民眾很大的支持。

洪恒珠投下的震撼彈，讓外界有諸多的質疑，記者問，蘇嘉全為何沒有到場，她回答，因為黨的關係，給蘇嘉全很大的壓力，自己很難回答這個問題。歷經開腦手術的洪恒珠表示，參選立委完全是自己的理想，做自己想做的事，相信自己可以做很好的立委。（編輯：黃世雅）1081027

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