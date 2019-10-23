民進黨展開不分區布局 內部競爭激烈

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨中執會今天通過成立不分區立委提名委員會，並展開布局，預計11月初完成不分區立委提名整體名單；由於黨內評估，不分區安全名單下修，這次席次爭取狀況激烈。

民進黨2016年拿下537萬張政黨票，獲得18席不分區席次；但這次，外有泛綠小黨陸續成立瓜分票源，內有去年九合一大選落敗，執政表現觀感尚未完全恢復，黨內預估這次不分區安全名單會大幅縮水。

民進黨評估，從民調的政黨支持度推算，這次不分區安全名單約落在12席到14席間。

多名現任不分區立委想爭取留任：受高雄選區重劃影響的立委管碧玲，轉戰不分區；民進黨團總召柯建銘把新竹市選區交棒給前市議員鄭宏輝後，也轉戰不分區；外界認為管碧玲、柯建銘兩人戰力強，都可望列入安全名單。

黨內初選落敗、被外界視為問政能力強的現任立委李俊俋，也是下屆不分區可能人選。退出初選，轉而爭取不分區立委的蘇震清，涉入掏空上市公司誠美材公司一案，民進黨廉政會今天決議「不予立案，但未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查」，這是否影響蘇震清擠入不分區，待觀察。

黨內人士說，具土木工程界背景的立委施義芳、具醫療背景的立委邱泰源，都是親英派積極爭取再列不分區的人選。

此外，各團體也積極遊說，如總統蔡英文護理師後援會9月底成立時，後援會幹部就直接在台上向蔡總統喊話，支持民進黨不分區立委陳靜敏繼續獲得民進黨的提名。

此外，黨內盛傳，2016年曾與民進黨在立委選戰合作的社民黨前召集人范雲，可能納入下屆不分區的考量人選。范雲9月曾出席蔡總統全國同鄉會後援會成立大會，引發不少聯想。

民進黨主席卓榮泰今天說，未來提出的不分區立委候選人名單，對民進黨整體形象有直接關係。他強調不分區立委提名的3項原則，第一，應該要有國會戰力，包括能夠與社會對話及議事折衝協調的能力。第二，要代表全黨集體意識，貫徹黨的基本主張。第三，要為國家整體利益考量，而非代表某特定團體。

此外，卓榮泰說，不分區立委被提名人要以黨綱為核心，積極執行全代會通過的「社會同行、世代共贏」決議文四大主張，做為未來行動綱領；並且能夠藉由號召力、影響力及組織動員力，鞏固總統、區域立委及政黨三個票源。（編輯：蘇龍麒）1081023