國民黨：吳敦義會列入不分區政治組名單

（中央社記者余祥台北22日電）國民黨將啟動不分區立委提名作業，黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天表示，吳敦義會列入不分區政治組，名次他不敢論斷，但絕對在專業性考量之後。

至於國民黨總統參選人韓國瑜在不分區提名扮演的角色，杜建德說，韓國瑜專心競選總統，不會自己推薦人選。整體名單預計11月13日出爐，11月16日中央委員將行使同意權，黨主席則在11月18日以前核定。

國民黨中常會明天將通過不分區及僑居國外國民立法委員選舉提名作業辦法、時程、細則，正式啟動不分區立委提名程序。

外傳吳敦義將列入不分區名單，吳敦義今天受訪時並未否認，他說，「反正不會排第一名就對了」。至於是否如外傳可能排第7、9、11名，吳敦義則未正面回答。

杜建德下午與媒體茶敘時表示，會考量把吳敦義列入不分區是政治組，吳敦義是有使命感的人，曾想要參選總統，也有很多人希望吳敦義競逐，但考慮到只要國民黨重返執政，有優秀的人才出來，基於使命感吳都能讓出來；參與不分區立委提名也是一樣。

杜建德說，組發會彙整各界推薦的名單，依據功能性、代表性和均衡性為標準，國民黨重視社會各界具有專業性的代表，譬如體育界、弱勢族群、高科技產業代表，專業性是最重要的考量，專業性考慮之後才會考慮到政治組名單。

杜建德說，國民黨一定會足額提名不分區34席，考量不分區名單經縝密推薦程序，都是黨內優秀同志，仍延續過去行使不同意權的制度，超過半數不同意才否決。

至於韓國瑜是否有建議權，杜建德說，韓國瑜專心競選總統，並不會推薦名單；國民黨會依照各界推薦人選，公正無私推出不分區立委名單，韓國瑜絕對跟黨中央站在一起。

根據國民黨不分區立委提名時程規劃，待明天中常會通過作業辦法後，24、25日函請中央委員、各縣市黨部等各單位推薦名單，11月11日至13日召開提名審核委員會議，11月13日將提報中常會，11月16日召開中央委員會全體會議，對被提名人行使同意權。

11月18日以前將行使同意權後的提名名單和排名順序報請主席核定。（編輯：謝佳珍）1081022