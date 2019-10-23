時力不分區名單 將送黨員線上投票決定

（中央社記者郭建伸台北23日電）時代力量發言人陳志明表示，時代力量不分區立委將先由提名小組確認後，再送決策委員會討論；決策委員會半數決議通過後，再提交黨員網路線上複決，採包裹表決及簡單多數決。

時代力量的不分區名單，日前傳出有前台北市都市發展局長林洲民、市政顧問翟本喬、財經評論員姚惠珍，但林洲民已公開否認、稱不考慮。知情人士表示，時代力量有意將現任立委黃國昌列入第4或第6名，列為安全名單尾巴，希望能積極催票。

根據時代力量的2020政黨比例代表立法委員提名辦法，提名小組得徵詢決策委員、地方黨部主委、黨公職的意見，決定名單及排序後，再送決策委員會討論；經過決策委員會半數通過後，再交由黨員線上投票。

陳志明表示，只要是有效黨員都可參與不分區立委投票，有效黨員判斷標準是有無繳納黨費，目前有效黨員約2000多人，屆時採包裹標決。

至於何時會公布不分區名單及投票時程？陳志明表示，目前還沒確定，有些不分區人選是由主席或立委洽談，端看提名小組送出名單後，再決定後續時程。

記者詢問如何看待台灣民眾黨海選不分區立委，陳志明表示，不了解民眾黨運作，無法評論。

他說，過去時代力量籌備區域立委或議員時，也常有人表態自願，但時代力量得花很多時間確認對方的政治想法，比如台灣主權、婚姻平權是否跟黨的價值一致，坦言這比較花時間。（編輯：蘇龍麒）1081023