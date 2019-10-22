蘇震清街頭拜票開座談會 大動作引關注

原宣布退出屏東區域立委選舉的民進黨籍立委蘇震清（左2），22日上午在屏東市主要街頭拜票，向來往行人握手問好，引發關注。（民眾提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年10月22日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）原宣布退出屏東區域立委選舉的民進黨籍立委蘇震清，今天早上站在屏東市主要街口向來往行人、車輛拜票，並從24日起展開村里座談會。是否投入立委選舉，蘇震清沒有正面回答。

媒體詢問蘇震清街頭拜票是否將投入區域選舉，蘇震清未正面回答，只說和民眾的接觸未曾中斷，街頭拜票只是懇請民眾繼續支持蔡英文總統，也只有蔡英文才能保障台灣安全，帶領台灣走向國際。

今天早上蘇震清循以往競選區域立委時拜票做法，在屏東市主要街頭向來往行人和車輛揮手問好，助理並舉著「2020 台灣要贏」、「蔡英文蘇震清 向您問好」的布條。

民進黨不分區立委的爭議中，蘇震清先是提到黨主席卓榮泰當初答應讓他進入不分區，自己將屏東第1選區立委席次讓給鍾佳濱，並表達「若沒有進入不分區，將投入區域立委選舉」；之後又向卓榮泰道歉並表示「絕對尊重黨提名機制」。

卓榮泰昨天接受媒體訪問時也說「正往順利的方向前進，與蘇震清的共識也接近形成」。但蘇震清昨天在與助理的群組上公布將從24日起展開第1選區的其中8個鄉鎮市舉行的村里座談會場次。（編輯：孫承武）1081022