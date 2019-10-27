爭取年輕人支持 韓陣營青年論壇將遍地開花

國民黨總統參選人韓國瑜走出同溫層，27日將在台北參加北部首場青年政策論壇，爭取年輕人的支持。圖為韓國瑜20日在嘉義市文化公園出席造勢活動，被大批韓粉圍住動彈不得。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨總統參選人韓國瑜走出同溫層，今天將在台北參加北部首場青年政策論壇，爭取年輕人的支持。競選辦公室發言人何庭歡受訪表示，未來青年論壇將遍地開花，陸續在各地舉辦。

距離明年1月11日總統大選不到80天，韓國瑜在日前展開全台傾聽之旅，晚間將到台北參加北部首場「走出同溫層」青年政策論壇，與100位40歲以下青年對談，預計將宣布青年政策，爭取青年支持。

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕告訴中央社記者，韓陣營的青年政策主要的大方向為就業、居住、未來的機會性。因為現在台灣的年輕人對於居住困難、就業困難、找不到生存感是最大的共識，未來要幫助年輕人在每天變化的社會中，找到一條生存的道路。

黃曼昕指出，青年政策的面向非常廣，每一條青年政策都會牽動到國際趨勢、時代問題、社會現場，在討論青年政策時，這些都要一併討論。因此，在國政顧問團中，青年政策是跨組討論的議題，非常受到重視。

除提出與青年有關的政策外，韓陣營也將青年論壇融入到全台傾聽之旅的一環，讓韓國瑜藉由走訪地方的同時，也能傾聽全台各地青年的心聲。另外，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡、葉元之，以及黃曼昕，也將在備受年輕族群喜愛的「17直播」平台上，與網友互動聊時事，爭取青年支持。

何庭歡受訪表示，未來韓國瑜與青年的座談將會遍地開花，上週在台南，今天在台北，29日將在彰化舉辦，接下來看韓國瑜的行程安排，會陸續在各地舉辦青年論壇，聆聽各地青年的心聲。

何庭歡透露，今天在台北舉辦的青年論壇，網路報名非常踴躍，報名人數超過千人，讓助理在整理名單時都看到「眼睛脫窗」，最後用電腦隨機抽出100人參加。

何庭歡表示，未來她跟葉元之、黃曼昕會在17直播上輪流主持，與網友互動，也會邀請各式各樣的來賓，如青年立委參選人等，一同與網友聊時事、政策，「什麼都可以聊」。

為吸引青年投入選戰，國民黨青年部也規劃「Online青年上線」2020青年培訓計畫。青年部主任蕭敬嚴表示，國民黨需更加強青年工作，培訓計畫為擴大青年參與，並為國民黨注入新血。盼透過這樣的交流，了解年輕人對國民黨的想法，並為國民黨建立讓年輕人能接受的溝通管道與方法。

黨務人士表示，總統大選從原先預估的三腳督，現在似乎回到藍綠對決，韓國瑜意識到自己缺乏年輕人支持，急需扭轉，主動舉辦青年論壇，與年輕人正面對談，雖然一時半刻不會有顯著成效，但至少是好的開始，也讓年輕人可以看到韓國瑜的用心。

黨務人士指出，目前看來藍綠的基本盤都很穩固，關鍵就在於誰可以爭取中間選民的支持，韓國瑜並非不受年輕人支持，去年當選高雄市長證明，很多年輕人並非鐵桿綠，也對蔡政府執政有疑慮，韓國瑜越早與年輕族群直球對決釋疑，並提出政策牛肉，這是有用的。（編輯：林興盟）1081027