楊志良列白色聯盟不分區立委 呼喚郭台銘加入

前衛生署長楊志良8日在台北出席加入白色聯盟政黨記者會，接受白色聯盟提名不分區立委選舉，致詞時，除了發表參選理念，也頻頻以犀利言詞評論時政。中央社記者徐肇昌攝 108年10月8日

（中央社記者王承中台北8日電）白色聯盟今天公布首波不分區立委名單，前衛生署長楊志良名列其中。楊志良表示，小黨一定要團結才能產生力量，否則都是無聲無息；他們的理念就是中華民國派，呼籲鴻海創辦人郭台銘來投奔。

不以執政為目的、永遠監督執政黨，瞄準立委選舉的白色聯盟今天召開記者會，公布首波不分區立委名單，分別是白色聯盟執行長吳蕚洋、楊志良、前司法改革國是會議委員張靜，以及作家李敖非婚生女李文。

楊志良表示，小黨力量分散的結果，最後是讓國民兩大黨輪流擺爛，小黨一定要團結才能產生力量，否則到最後都是無聲無息。

楊志良隨後拿出當年郭台銘以新台幣500萬元標下的手提包，他指出，這個手提包當年被標500萬元，他再加50萬元，總共550萬元捐給健保基金。為國家、為社會願意用心的首富真的不多，政黨聯盟的理念就是中華民國派，他在此呼喚郭台銘，有機會過來聊聊，這裡才是郭台銘適合的地方。

他指出，郭台銘公開講自己是中華民國派，郭台銘一個月前曾邀請他到家中懇談，郭台銘愛中華民國，就算不選總統也一定要為中華民國做些事情。所以他呼籲郭台銘：「既然要下架蔡政府，又愛中華民國，但國民黨又不愛你，所以就投奔我們這裡吧。」

白色聯盟新聞發言人林睿康表示，目前只是公布首波不分區立委名單，還會再尋找各界人才，將陸續公布。白色聯盟也會提名區域立委參選人，目前正在全台灣尋覓人選，不一定集中在台北市，會檢視上次立委的投票情況，找尋第三勢力有發展性的選區。（編輯：謝佳珍）1081008