宜花東與離島立委選舉 藍綠激戰

選戰倒數百日（中央社台北6日電）2020立委選舉開戰在即，各黨提名人選態勢明朗，台東幾乎確定為藍綠對決；宜蘭、連江縣有脫黨、無黨挑戰呈現「三腳督」；另外，花蓮、澎湖、金門藍綠人選就定位，但藍綠對決仍有變數。

宜蘭立委選舉呈現三強鼎立競爭，民進黨提名現任立委陳歐珀爭取連任。陳歐珀立委聯合競選總部主委林聰賢說，初選後民進黨就是要團結在一起，也要讓縣民再度感動，這才是最重要。

國民黨提名前宜蘭縣長呂國華參選；曾是藍營的縣議員黃定和退黨，擬以無黨籍參選。曾任縣長的呂國華說，自己最了解宜蘭各項需求，坦言黃定和的抉擇會對他形成壓力，相信泛藍選民會全力支持名正言順且經過黨提名的參選人。脫黨參選的黃定和表示，過去20年來一直在服務縣民，大家有目共睹，相信這是他參選的最好後盾。

花蓮縣1席立委，由民進黨立委蕭美琴挑戰連任，國民黨則推出政治素人黃啟嘉迎戰，另外呼聲高的前花蓮縣長傅崐萁至今未正面回應參選意願，選與不選都將是影響選情最大變數。

蕭美琴10年前以不分區立委蹲點花蓮，4年前創下綠營在花蓮最高得票率當選區域立委，下屆立委參選蕭原本參選意願不高，綠營大老相繼勸進，蕭最終接受徵召，要為花蓮承擔。

黃啟嘉為花蓮執業醫師，雖是政治素人，但黨內初選以黑馬之姿擊退前立委王廷升、組發會副主委林有志，6月獲黨中央核准參選，9月正式提名，破除地方上「讓位」傅崐萁」耳語。

台東立委選舉如沒意外將是藍綠對決局面。國民黨提名的台東副縣長張志明，挑戰尋求「三連霸」的民進黨立委劉櫂豪，劉除了亮眼政績，勤走基層，有一定實力。張志明是前縣長黃健庭「五星團隊」重要成員，去年2月被黃健庭從東華大學延攬出任台東教育處長，饒慶鈴縣長上任後，更上層樓擔任副縣長。這半年勤跑基層，希望催出藍營基本盤。

澎湖縣1席立委之爭，目前是藍綠對決的戰局，不過，地方政壇有意勸進以無黨籍身分人選投入參選，目前尚未明朗，有機會形成「三腳督」的局面。

現任民進黨立委楊曜尋求三連霸，國民黨提名現任議員歐中慨參選。楊、歐兩人的從政路上極為雷同，是澎湖西嶼鄉同鄉，且都由地方基層民代出身，政壇歷練多屆，各自基層實力不弱。

地方原本力拱無黨團結聯盟主席林炳坤再戰，卻因個人年事已高與其他因素決定讓賢，目前也積極的勸進地方政壇的戰出馬，目前合適人選尚未明朗。

金門的選情尚未明朗，檯面下有意角逐者鴨子划水。已回歸國民黨的現任立委陳玉珍爭取連任，積極經營基層，對連任相當有信心。前縣議員無黨籍陳滄江雖然立委補選失利後宣布退出政壇，但近來動作頻頻，表達「成功不必在我，要整合一個最強的人出來斬除黑金」態度，語帶玄機。

連江縣立委選情3搶1。現任國民黨立委陳雪生接受黨徵召爭取連任，他強調貫徹一路走來對選民承諾「重情義、勤服務、送溫暖」，一通電話24小時服務到家。

民進黨由年輕的發言人李問應戰，他知道馬祖是「艱困選區」，但仍堅持理念，剛剛完成4鄉5島徒步環島拜票任務，奮戰精神獲得不少年輕人認同。

無黨籍王長明日前發表參選聲明，61歲王長明，長年走上街頭為馬祖爭取還地於民、自衛隊薪資等權益，3度以無黨籍身份參選北竿議員失利，102年遞補上第5屆議員，2019年初宣布放棄民進黨籍。(編輯:孫承武)1081006