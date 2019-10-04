決戰中台灣 苗中彰投16席立委兵家必爭

苗栗海線部分國民黨籍立委陳超明（左起）將面臨民進黨徵召的苗栗縣議員羅貴星及台灣民眾黨提名的朱哲成挑戰。（左圖及中間中央社檔案照片、右圖取自朱哲成臉書）

選戰倒數百日（中央社台北4日綜合報導）公元2020年立法委員選戰朝野政黨都喊出「決戰中台灣」，苗栗縣、台中市、南投縣與彰化縣成為各黨兵家必爭之地，4縣市16席立委全數將尋求連任，也將面臨對手重磅挑戰。

目前苗栗2席立委，都由中國國民黨囊括；台中8席立委中，民主進步立委4席、國民黨3席與無黨籍1席；彰化4席立委，民進黨3席、國民黨1席；南投2席立委也都是國民黨掌握，16席立委中，民進黨有7席，國民黨有8席，雙方可說是勢均力敵。

苗栗傳統上較是為藍營優勢選區，現任2席立委都是國民黨籍，海線部分國民黨籍立委陳超明將面臨民進黨徵召的苗栗縣議員羅貴星及台灣民眾黨提名的朱哲成挑戰。陳超明有現任優勢，但羅貴星有一定的基層實力，挑戰能量不容小覷，朱哲成則訴求以年輕力量翻轉苗栗傳統政治版圖。

山線方面，國民黨籍立委徐志榮將迎戰民進黨徵召的前頭份市長徐定禎，無黨籍的現任頭份市民代表會主席溫俊勇也表態要角逐。徐定禎剛歷經苗栗縣長選戰失利，選戰過程中與前苗栗縣長劉政鴻同框一度引發外界矚目，但選舉過程累積不少人脈，來勢洶洶。

台中原市區範圍分別為第4選區（西屯、南屯）、第5選區（北屯、北區）、第6選區（東區、南區、中區、西區），其中第4選區是民進黨籍立委張廖萬堅，由國民黨提名台中市議員黃馨慧挑戰；第5選區國民黨籍立委沈智慧對上民進黨徵召的國立交通大學生醫工程研究所專任教師莊競程；第6選區民進黨籍立委黃國書對決國民黨籍台中市議員李中。

原縣區部分，第1選區（大甲、大安、外埔、沙鹿、梧棲）由民進黨籍的立法院副院長蔡其昌坐鎮，國民黨派出菜農林佳新仰攻；第3選區（大雅、潭子、神岡、后里）由無黨籍立委洪慈庸爭取連任，外界關注台中市副市長楊瓊瓔是否再披戰袍。

第8選區（豐原、石岡、東勢、新社、和平）由現任國民黨籍立委江啟臣挑戰3連霸，對上民進黨提名的前台中市議員翁美春；第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）國民黨籍立委顏寬恒實力雄厚，但民進黨、台灣基進合推參選人陳柏惟，引發不少話題；第7選區（太平、大里）民進黨籍立委何欣純迎戰國民黨提名的台中廣播股份有限公司總經理莊子富。

彰化縣部分，剛從第1選區（伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水）補選勝出的國民黨籍立委柯呈枋將對戰民進黨對手前立委陳進丁女兒陳秀寶。

第3選區（芳苑、二林、埔鹽、溪湖、埔心、大城、竹塘、埤頭、北斗、溪州）民進黨籍立委洪宗熠將對上彰化縣議會議長謝典林姊姊謝衣鳳；第4選區（大村、員林、永靖、社頭、田尾、田中、二水）國民黨提名前立委蕭景田挑戰民進黨籍立委陳素月。

範圍包含彰化市、芬園等的第2選區由民進黨籍立委黃秀芳尋求連任，對手是國民黨提名的彰化縣議員張瀚天。

南投縣第1選區俗稱「烏溪線」，包含草屯、國姓、埔里、仁愛、中寮、魚池，現任立委是國民黨籍馬文君；第2選區俗稱「濁水溪線」，包含南投、名間、集集、竹山、鹿谷、水里、信義，現任立委是國民黨籍許淑華。

民進黨不分區立委蔡培慧轉戰第1選區對決馬文君。蔡培慧顯示出轉戰區域立委的動作甚早，去年即利用輔選機會勤走基層；馬文君曾任埔里鎮長、南投縣議員，出身政治世家，公元2009年立委補選當選後，連任至今近10年，選戰節奏穩紮穩打。

第2選區由水里鄉長陳癸佑挑戰許淑華，許淑華曾任南投市長、縣議員，2015年立委缺額補選當選，去年輔選高雄市長韓國瑜更打響全國知名度；原本是警官的陳癸佑2014年當選水里鄉長，2018年連任，面對許淑華聲勢，陳癸佑率先表態參選立委獲民進黨提名。（編輯：李明宗）1081004