第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

2020大選百日倒數，第三勢力政黨力拚在藍綠夾殺下突圍，尤其鴻海創辦人郭台銘（左）將與創設台灣民眾黨的台北市長柯文哲（右）合作，在這次大選中最受矚目。（圖取自郭台銘臉書facebook.com/TerryGou1018）

選戰倒數百日（中央社記者陳俊華、劉冠廷、蘇龍麒、王承中、梁珮綺台北3日電）2020大選百日倒數，除民進黨、國民黨決戰外，第三勢力政黨也積極布局，力拚在藍綠夾殺下突圍，尤其台北市長柯文哲創設台灣民眾黨，將與鴻海創辦人郭台銘合作，在這次大選中最受矚目。

立法院目前除了民進黨與國民黨兩大黨團外，還有時代力量與親民黨兩個黨團。親民黨組織部主任張碩文表示，在不分區的席次上，目標是至少要維持這屆3席的席次；至於在區域立委的部分，未來將鎖定台北、桃園、彰化、高雄等地，提出代表親民黨參選立委的人，10月開會討論做最終確認。

至於時代力量，發言人陳志明表示，時力目標是設定拿下8席不分區立委，區域立委部分，在正式登記前，時力都還保留提名區域立委的可能性，加上黨內有些選戰策略修正，在律師陳雨凡退選台北市立委後，會考慮再找適當的人選出來參選。

根據公職人員選舉罷免法規定，於最近3次全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票率，曾達2%以上政黨，可提出不分區立委候選人名單；換句話說，下屆立委選舉可直接提不分區名單，不必在區域及原住民立委推薦10名以上候選人。

2016政黨得票率未跨過可分配不分區立委得票率5%門檻、但達2%以上的包括新黨（4.18%）、綠黨社會民主黨聯盟（2.53%）、台灣團結聯盟（2.51%），都可以直接提名不分區立委候選人提名名單，包括新黨、台聯都表示不會缺席。

台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，是這次大選中最受矚目的第三勢力政黨，除了柯文哲本身的政治實力外，再加上鴻海創辦人郭台銘的加持，獲得不少選民支持。

按照選罷法規定，台灣民眾黨須提出超過10名區域及原住民立委候選人，才能加入不分區立委的戰局，第一波在台北市、新北市、苗栗縣、台中市與高雄市已推出8名立委參選人，未來會持續提名，將衝擊藍綠以及本屆立委選舉表現不錯的時力等其他政黨。

郭台銘退出總統選舉，但宣布進軍立院，除與柯文哲合作外，也積極布局自推立委參選人。

郭台銘幕僚蔡沁瑜表示，目前郭台銘辦公室已成立立委提名及審核小組，在做全盤規劃，原則就是不會與民眾黨有衝突，提名以誰最有勝算為主。除與台灣民眾黨合作外，也不排除支持符合條件的國民黨立委參選人。

蔡沁瑜表示，郭台銘相當珍惜郭家軍的招牌，目前郭家軍唯一派出代表就是要參選新北市土城、三峽選區立委的前立委李嘉進之子李縉穎。也不排除在商界中挖掘年輕有為的青年，各種可能都有。

在不分區立委的部分，蔡沁瑜指出，郭家軍是否考慮列入民眾黨的不分區名單，牽涉到入黨問題，需要從長計議，目前雙方還未討論到不分區立委名單。郭台銘剛退出國民黨，不太可能再去投入政黨，列為不分區立委，這不是郭台銘目前的人生規劃。（編輯：黃瑞弘、紀淑芳）