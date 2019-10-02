藍營：韓國瑜民調被低估 主軸拉回檢視綠執政

選戰倒數百日（中央社記者余祥台北2日電）2020總統大選倒數百日，國民黨評估，藍綠對決態勢將是場硬仗，接下來需要將主軸拉回檢視蔡總統執政政績；韓國瑜陣營則將持續透過國政顧問團端出政策牛肉，並舉辦座談會與年輕人對話，盼能拓展票源。

操盤人士認為，從內部民調看來，韓國瑜支持度目前輸給蔡總統，但並沒有外界民調稱差到10個百分點以上，且未表態率仍高，韓國瑜民調有被低估的情勢，現今又少了鴻海創辦人郭台銘的分裂因素，相信藍營支持者將會慢慢歸隊。

2020總統大選呈現藍綠對決情勢，由國民黨總統參選人韓國瑜挑戰總統蔡英文。

國民黨操盤人士指出，2020總統大選競選由韓國瑜陣營主導，黨中央則負責助選的後援會系統和輔選的陸軍體系，與韓國瑜陣營分進合擊。

韓國瑜陣營則持續透過國政顧問團端出政策牛肉，拓展票源，盼透過不同議題，吸引關注不同議題的選民；目前已經提出能源、青年、長照、氣候政策，接下來還會推出文化、教育等政策。

為翻轉部分族群對韓國瑜的既定印象，國政顧問團總召張善政表示，透過各項讓人耳目一新的政策，讓大家知道韓國瑜不是「草包」，而是「草根」，兩者之間有很大不同。

在韓國瑜支持度最弱的年輕族群，韓陣營也規劃在11月左右舉辦座談會，由韓國瑜直接跟年輕人對話，更歡迎年輕人來踢館，包括「有什麼資格參選」、「落跑市長」等尖銳的問題，韓國瑜都將親自回答，盼能消除年輕人疑慮。

組織戰方面，黨務人士指出，目前各組織皆已整合完成。競選體系除了韓國瑜的競選總部外，各縣市聯合競選總部主委多由縣市長出任，可將韓國瑜政見跟地方建設結合。

在助選體系已著手成立各種後援會，爭取中間游離選民，而後援會會長多由議長擔任，黨派色彩淡，觸角也比較深且廣；輔選體系日前已啟動地方輔選幹部小組長以上的造勢活動，接下來將進行村、里聚會，並配合節日、議題進行記者會，其他陸軍部隊、家戶拜訪等都陸續進行。

操盤人士說，國民黨很清楚未來面對的困難和挑戰很多，但選舉就是要按部就班、照著自己的節奏走；對於郭台銘、前立法院長王金平等其他泛藍勢力，國民黨也不會放棄，會盡力整合。（編輯：林興盟）1081002