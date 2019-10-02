綠營：總統選情穩定 回歸蔡韓個人比拚

選戰倒數百日（中央社記者溫貴香台北2日電）距離明年大選只剩100天，總統蔡英文陣營評估選情穩定，民進黨訴求維護國家主權，國民黨打內政牌主攻執政不力，雙方都不願意跳進對方的戰場，彼此交火的機會不大，選戰最後將回歸候選人本身。

明年1月11日將舉行總統與立委選舉，民進黨全面整隊，蔡總統日前在全代會主動提及前行政院長賴清德一定不會在選戰中缺席，賴清德也已允諾赴美出席後援會成立大會，營造蔡賴合作氛圍，不論未來是否「蔡賴配」，綠營內部已完成整合。

總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，總統選情穩定，選戰就是按表操課，未來100天，各地競總陸續成立維持氣勢，選戰最後1個月就是掃街、晚會等陸戰基本功。

空戰方面，民進黨主席卓榮泰下達軍令，要黨內擴大宣傳執政3年多來經濟成果的政績，包括失業率創下18年來的新低、基本工資的調幅超過前政府8年、社會新鮮人的起薪以及勞工的實質薪資所得都在逐年持續攀升，以及迎接史上最大的台商鮭魚返鄉潮等。

民進黨操盤手表示，總統選舉是否出現第3組或第4組參選人仍是未定之天，親民黨主席宋楚瑜是否親自披掛上陣，或是與前立法院長王金平合作、前副總統呂秀蓮的連署是否過關都還有變數，但大局仍是兩黨對決，蔡總統與對手的民調差距持續擴大，關鍵要將總統的氣勢轉嫁到立委。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，總統選情雖穩定但不能大意，行政與競選團隊都應上緊發條、避免出錯。

他分析，到明年投票日前，面臨的兩大隱憂，第一是中國因素，在蔡總統爭取連任居於明顯優勢下，北京為扭轉選情，對台灣的施壓恫嚇加劇，介入台灣選舉的手段更多元、複雜化，這種情勢是台灣在國家主權及民主政治上所面臨最嚴峻的挑戰。

第二大挑戰是國民黨總統參選人韓國瑜因素，李俊俋說，韓國瑜參選居於劣勢，一定會窮盡各種手段攻擊。

輔選幹部分析，民進黨打出2020台灣要贏的國家主權牌，國民黨打內政牌主攻執政不力，雙方都不願意跳進對方的戰場，彼此交火的機會不大，選戰最後將回歸候選人本身；而蔡總統與韓國瑜兩人反差很大。

輔選幹部表示，總統的學歷事件，目前看來影響不大，信者恆信、不信者恆不信；至於私菸案，從民調來看，多半認為這是歷史共業，評估對選情影響有限。不過，選情穩定但不容輕忽，必須嚴肅以對。（編輯：趙蔚蘭）1081002