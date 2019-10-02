選戰倒數百日 卓榮泰下令全黨擴大宣傳執政成果

（中央社記者葉素萍台北2日電）民主進步黨主席卓榮泰今天說，選戰最後這決戰100天，請黨內同志全面擴大宣傳，讓更多的民眾瞭解民進黨執政團隊拚經濟成果，以達成「總統連任、國會過半」的目標。

另外，對於南方澳大橋坍塌事件，卓榮泰說，對於所有的罹難者、受傷者以及家屬表達最高的慰問之意。事發之後，政府最重要的是態度和積極度，行政團隊相關各部會，不推諉、不卸責，積極任事，黨部一定和行政團隊在同一立場、陣線上。

民進黨中常會今天邀請中信金融管理學院教授陳錦稷、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳，專案報告「3年財經政績亮點及未來4年的挑戰」。

民進黨發言人薛呈懿會後轉述卓榮泰談話指出，3年多以來台灣經濟趨於穩健，這是全民共同努力的成果，行政團隊致力推動經濟轉型，要給予高度肯定。主要指標都呈現明顯進步，例如，失業率創下18年來的新低、總統蔡英文任內基本工資的調幅超過前政府8年、社會新鮮人的起薪以及勞工的實質薪資所得都在逐年持續攀升。

卓榮泰說，蔡總統上任後，推動五加二產業創新計畫，積極為企業排除投資障礙，提升基礎建設，不但成功打造「智慧機械」及「物聯網」2個新兆元產業，現在更要迎接史上最大的台商鮭魚返鄉潮，截至今年9月底回台投資金額已經突破新台幣6000億元。各項施政除了提升台灣的競爭優勢，也減少美中貿易戰可能帶來的衝擊。

他說，民進黨立院黨團積極修訂並通過諸多福國利民法案，其中像是修訂所得稅法，減輕薪資上班族、中低收入者、育兒家庭，以及身心失能者家庭的所得稅負擔，就是讓庶民實際有感的稅改方案。

卓榮泰強調，台灣這3年多的總體財經表現，大家有目共睹，未來4年仍要面臨國內外許多的新情勢與挑戰。改革不能倒退，進入選戰最後這決戰100天，請黨內同志全面擴大宣傳，讓更多的民眾瞭解民進黨執政團隊拚經濟的成果，以達成「總統連任、國會過半」目標。（編輯：趙蔚蘭）1081002