防第三勢力搶票 民進黨陸海空齊進拉抬立委

（中央社記者葉素萍、陳俊華台北29日電）台灣民眾黨、時代力量積極布局區域立委，為防第三勢力分食選票，民進黨陸海空齊進，加強組織戰，不管是掃街、站路口或透過網路社群，不放棄任何一張選票。

這次區域立委選舉，各黨積極布局，包括台北市、新北市、桃竹苗、台中、高雄等多個選區出現「三腳督」情況。

台北市長柯文哲的台灣民眾黨第一波提名，在台北市、新北市、苗栗縣、台中、高雄等地，提了8席區域立委，其中台北市就占了4席；台北市原本就是民進黨艱困選區，民眾黨搶票，讓民進黨選情更加艱困。

民進黨台北市黨部主委陳正德表示，民進黨要「陸海空齊進」，選舉沒有其他方式，只有努力更努力；陸軍加強組織戰；海軍則是在茫茫人海中找到每一張可能的選票，從掃街、跑公園、捷運站、站路口，只要能接觸到民眾的地方，立委參選人都要跑；至於網路社群的空戰，這是年輕選將的強項，中央與地方黨部都有支援人力。

至於蔡總統的支持度如何轉移到區域立委選票，陳正德指出，每個立委參選人至少都有二次與總統合體的大型活動，另外，蔡總統在北市的各項活動，包括百工百業、後援會成立，都會通知各區立委參選人，讓他們安排時間，配合蔡總統活動到場，增加曝光。

以台北市第七選區（信義、南松山）來說，雖然時代力量的陳雨凡已退選，但民進黨提名的許淑華除了要對上國民黨老將費鴻泰，同時面臨民眾黨的蔡宜芳夾擊。

許淑華受訪指出，「某政黨要意圖使人不當選」而到處提名，她則以政見、問政成績，爭取理性柯粉支持；她說，民進黨在北市自提7席，另1席與現任立委林昶佐合作，民進黨的7席立委參選人將並肩作戰，互相拉抬。

民進黨台北市第八選區（文山區）立委參選人阮昭雄，對上國民黨的賴士葆，但台灣民眾黨在這區也提名台北市政顧問張幸松，張幸松是民進黨籍，也曾任民進黨台北市黨部文山區主任。

阮昭雄說，張幸松在地方有過去的人脈基礎，現在又以台灣民眾黨身分參選，他只能更加努力，鞏固選票，據他了解，地方也盛傳還有其他泛藍系統的人士將投入立委選舉。

阮昭雄指出，4年前的立委選舉，民進黨在文山區支持無黨籍候選人李慶元，綠黨社會民主黨聯盟當時推苗博雅，李慶元與苗博雅的選票加起來，與賴士葆只差2000多票，這區的差距「沒有想像中那麼大」，他目前積極爭取非國民黨的進步力量支持。

台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐面臨前國民黨立委林郁方、以及民眾黨提名的徐立信的挑戰。

林昶佐表示，徐立信在去年地方選舉時，是中正萬華選區中第一高票當選議員，「當然是不可小覷的對手」，不過，雖然徐立信披上民眾黨戰袍，但翻看過去徐立信的發言，包括反對太陽花學運、反對關廠工人等，立場其實跟國民黨比較接近。

林昶佐說，徐立信選立委，對誰影響比較大，有各種不同分析；無論如何他還是依照自己步調努力，將過去4年地方建設和國會問政成果一一呈現，爭取民眾支持。

除了民眾黨搶票，時代力量也在新北市、新竹市、高雄市等地區提名，以高雄市第七選區（鳳山區）來講，民進黨的許智傑對上國民黨的李雅靜，時代力量則有陳惠敏。

許智傑在鳳山耕耘深，他受訪指出，除了鞏固原有的票源基礎，他也拜託親朋好友們幫忙拉票，至少要再多拉1萬票，才能抵擋第三勢力的分票。

許智傑說，第三勢力分走的選票愈多，國民黨的人選愈有機會當選，選舉緊要關頭，只能訴求站在抗中保台的陣線上，希望選民的自主意識讓棄保效應出來。（編輯：鄭雪文）1080929