總統大選變化 國民黨立委選情面臨內憂外患

（中央社記者王承中台北29日電）國民黨去年在九合一選舉大勝後，原本對立委選情一片看好，但如今面對郭柯可能合作搶攻席次，加上原本期待的「韓流」聲勢下挫，都讓國民黨立委參選人不敢大意，訴求穩紮穩打，爭取選民認同。

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨進軍國會，鴻海創辦人郭台銘退出總統選舉，但將和台北市長柯文哲合作，布局立委選舉，為明年立委選舉投下震撼彈，部分選區呈現參選爆炸，加上國民黨總統參選人韓國瑜的民調支持度下降，讓國民黨提名的立委參選人都不敢大意。

有國民黨立委參選人指出，韓國瑜目前的造勢，只是在鞏固基本盤，但是對於拓展支持群眾，「母雞帶小雞」的效應確實沒有比以前好。

不具名的國民黨立委參選人表示，韓國瑜現在的狀況或多或少會影響國民黨立委的選情，畢竟總統、立委是合併選舉，母雞強，當然立委就好選，母雞不強，對立委選舉也會相當不利。

這次台北市立委選舉來看，話題性最高的包括第三選區（中山、北松山區），現任的國民黨籍立委蔣萬安外型亮眼，加上質詢表現，讓他享有全國知名度，原本連任十拿九穩，但民進黨派出同樣具有顏值的新人吳怡農挑戰，台灣民眾黨也提名曾獲得十大傑出青年的逢甲大學助理教授何景榮，選情出現變化。

由於上次立委選舉，蔣萬安得利於當時代表社民黨參選的李晏榕和民進黨支持無黨籍參選的潘建志泛綠勢力分裂，因此在面對明年立委選舉，面對吳怡農、何景榮的挑戰，蔣萬安絲毫不敢大意。蔣萬安告訴中央社記者，對他來說，不論對手是誰、有多少參選人，他都不敢大意，也從未絲毫鬆懈，就是全力以赴，堅持正面的選舉。

在高雄市第五選區（三民區、苓雅區域8里）部分，國民黨提名的現任高雄市議員黃柏霖，將迎戰現任的民進黨籍立委李昆澤，以及台灣民眾黨提名的壽保險規畫師李佳玲。

黃柏霖上次選舉就曾挑戰過立委李昆澤落敗，但他搭上「韓流」，去年在市議員選舉中拿下高雄市議會史上最高票，原被國民黨評估為選情相對樂觀，但隨著韓國瑜聲勢下挫，選情也被認為受到影響。

黃柏霖指出，他是現任市議員，就把問政做好，並把要為更多高雄市民服務的想法向選民報告，爭取支持。

新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山區）的選情也逐漸升溫，國民黨提名的立委參選人洪孟楷要面對尋求連任的民進黨立委呂孫綾，以及時代力量提名的律師張衞航，還有無黨籍陳昭宏，而外傳已脫離國民黨的台北市議員鍾小平也有意角逐。

呂孫綾、洪孟楷都出身政治家庭，呂家主力在淡水，而洪孟楷母親前立委郭素春則長年經營北海岸，洪孟楷曾任前台北縣副縣長蔡家福秘書、嘉義市文化局長、行政院專委，現任國民黨文傳會副主委兼發言人，實力不容小覷。

面對選區參選爆炸的情況，洪孟楷受訪時表示，他不認為多人參選會對他造成影響，從今年初宣布投入立委選舉到獲得國民黨提名，一路就是自己走自己的路，一步一腳印爭取選民的認同，目前他持續跟地方保持密切聯繫，打組織戰，爭取最後的勝利。（編輯：李信寬）1080929