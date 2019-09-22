時力：若柯持續迴避主權立場 民眾黨將成失根政黨

（中央社記者劉冠廷台北22日電）針對台灣民眾黨主席柯文哲今天說，第三勢力所犯的錯誤是在統獨軸線上跟人家競爭，時代力量表示，若柯文哲持續迴避國家主權立場的說明，民眾黨將會成為「失根的政黨」。

台灣民眾黨今天公布立委提名名單，訴求「藍綠推兩邊，民眾擺中間」，柯文哲指出，台灣從1994年至今就深陷藍綠惡鬥泥淖，而2020立委選舉的最大意義，就是勇敢的突破，先前新黨、親民黨、台聯、時代力量所犯的錯誤就是在統獨軸線上競爭。

對此，時代力量秘書長吳佩芸透過新聞稿表示，根本是混淆視聽，若柯文哲持續迴避國家主權立場的說明，台灣民眾黨將會成為「失根的政黨」，不利台灣本土政黨競合架構的形成。

吳佩芸表示，一個政黨在國家立場上明確表達不只與治理能力互不衝突，更是相輔相成，這也是時代力量在立法院和地方經營努力貫徹的價值。若大家常自詡台灣是一個民主國家，面對中共的文攻武嚇，台灣政治人物更不能在主權議題上閃躲不明。

吳佩芸指出，柯文哲長期以「兩岸一家親」曖昧的政治用語與中國周旋，只是在重蹈「九二共識」的覆轍。時代力量完全無法接受，更不會接受柯文哲「兩岸一家親」的主張。

吳佩芸說，時代力量不只堅持捍衛國家主權，更會透過具體的民主防衛法案捍衛台灣主體性，本會期時代力量會全力推動「反境外敵對勢力併吞滲透法」完成立法，期盼本土政黨能共同在最後一會期全力支持。（編輯：蘇志宗）1080922